Турки рискуют жизнью, чтобы спасти уцелевшие вещи

Выжившие после землетрясения в Турции рискуют жизнью, возвращаясь в свои полуразрушенные дома. У них есть последний..

Выжившие после землетрясения в Турции рискуют жизнью, возвращаясь в свои полуразрушенные дома. У них есть последний шанс спасти хоть какие-то вещи, чтобы начать новую жизнь в другом месте.

Десятки людей ходят по развалинам в надежде найти ценности, важные документы, мебель, бытовые приборы и всё, что может пригодиться на новом месте.

Спустя две недели после первого масштабного землетрясения в Турции и Сирии большинство жителей разрушенных домов либо уехали, либо разместились во временных лагерях в палатках. Когда же в минувший понедельник произошли новые подземные толчки, местные СМИ сообщили, что, по меньшей мере, три человека погибли, пытаясь найти свои вещи.

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[Ясир Байракчи, житель Хатая]:

«Мы похоронили наших погибших родственников, мы знаем, что они покоятся с миром. Мы не можем их вернуть. Но поскольку мы выжили, то пытаемся найти всё, что уцелело. Мы вынуждены жить. Другого выхода нет».

Эта семья жила в четырёх отдельных квартирах в одном доме. После первого землетрясения они слышали крики родственников, но спасатели пришли слишком поздно. В итоге завалы начала разбирать уже тяжёлая техника.

[Ясир Байракчи, житель Хатая]:«Они не нашли никого. После этого начали работу экскаваторы. Я знал, где застряла моя сестра. Когда экскаватор прошёл в том месте, меня как-будто разорвало пополам. Техника работала трое суток, мы вообще не спали. Мы ждали, достанет ли техника тела неповреждёнными или случайно отрежет руку или ногу».

А это всё, что осталось от одной из больниц на северо-западе Сирии. Учреждение не работает. Врачи говорят, что землетрясение нанесло сокрушительный удар по системе здравоохранения. А она и так работала с перебоями из-за войны.

[Ибрагим Зейдан, врач]:«Землетрясение было самым тяжёлым событием, которое мы когда-либо переживали. В нашем отделении интенсивной терапии мы потеряли всё. Мы лечим детей, поэтому электричество и кислород необходимы. У нас были дети на кислороде. Мы не могли им помочь, а также не смогли найти ни одного свободного места, поскольку больницы переполнены».

В Сирии в результате стихийного бедствия погибло более 4500 человек. Более 8000 были травмированы.

В Турции жертв – более 42 тысяч. При этом ситуацию усугубило новое землетрясение в понедельник силой 6,4 балла. Эпицентр был недалеко от турецкого города Антакья. Толчки ощущались в Сирии, Египте и Ливане. За ним последовало 90 афтершоков.

Это самое смертоносное бедствие для Турции с 1939 года. Тогда в Эрзинджане произошло землетрясение силой 7,8 балла. Погибло почти 33 тысячи человек.

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