Ловкие движения рук и своеобразный танец. Этот ритуал прославил японца Сидзуо Мори и его кафе чуть..

Пудинг с танцами: 80-летний японец и его кафе прославились в соцсетях

Ловкие движения рук и своеобразный танец. Этот ритуал прославил японца Сидзуо Мори и его кафе чуть ли не во всех социальных сетях мира. Вот уже полвека он так раскладывает десерт в вазочки, забавляя клиентов.

Его кафе в Токио годами привлекало туристов. Их поток остановился только во время пандемии, а теперь они снова возвращаются.

80-летний Мори подаёт 50 десертов в день. Это карамельный пудинг. В Японии его называют «пурин».

[турист из Гонконга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Просто изумительно. Мне очень понравилось. Мы в Гонконге часто едим пудинг. Но думаю, здесь десерт другой. Он нежнее и не очень сладкий».

О своей популярности в соцсетях пожилой японец узнал от клиентов. У него самого даже нет смартфона.

[Сидзуо Мори, владелец кафе]:

«Я очень удивлён, видя столько публикаций со мной в социальных сетях».

В кафе постоянно очереди. Но попробовать пудинг удаётся не всем.

[турист из ОАЭ]:

«Я большой поклонник карамельного пудинга и привёл сюда друга. Но я сильно разочарован, поскольку пудинг закончился, а ещё нет и двух часов дня. Конечно, это просто означает, что здесь отлично работают, а социальные сети, на самом деле, помогают мелкому бизнесу в Японии».

Во время пандемии кафе переживало трудные времена. Клиентов стало меньше, а продукты подорожали. Правда, Мори старался не повышать цены даже в ущерб своему доходу.

[Сидзуо Мори, владелец кафе]:

«Я счастлив (что клиентов стало больше), но кое о чём сожалею. Мне жаль, когда люди возвращаются домой, не попробовав пудинг. У меня от этого немного тяжело на сердце».

Кафе работает с 1971 года. Помимо туристов, сюда часто заходят офисные работники, чтобы перекусить или выпить кофе.

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