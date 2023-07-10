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Бывшие сумоисты развлекают шуточными боями гостей ресторана в Токио

Бывшие сумоисты развлекают шуточными боями гостей ресторана в Токио

Борец сумо Кото-Охтори 20 лет сражался за победу на ринге, а теперь развлекает публику. Этот шуточный..

Дата загрузки: 2023-07-11

Бывшие сумоисты развлекают шуточными боями гостей ресторана в Токио
Борец сумо Кото-Охтори 20 лет сражался за победу на ринге, а теперь развлекает публику. Этот шуточный бой против более сильного противника проходит в ресторане в Токио. Зрители едят тонкацу – свиную отбивную, а сумоисты ведут поединок.

[Кото-Охтори, борец сумо]:
«Никогда не думал, что всё будет так, как сейчас. Но надеюсь, это поможет иностранцам и японцам лучше понимать сумо».

Помимо Кото-Охтори, в ресторане выступают ещё пятеро бывших сумоистов. Они рассказывают о борьбе, показывают некоторые движения и дают гостям возможность попробовать свои силы на ринге.

[Стив, турист из США]:
«Прекрасные впечатления. Еда великолепная. Люди замечательные. Борцы очень сильные, и у них отличное чувство юмора».

[Хосе, турист из Мексики]:

«Когда мы планировали поездку в Японию, я, конечно же, вспоминал о борьбе сумо, поскольку хотел увидеть что-то подобное».

[Майрели, туристка из США]:
«Впечатляет то, что эти борцы сумо такие представительные, но тратят время на забавное и приятное представление. Мне очень понравилось и то, что каждый может поучаствовать в этом шоу».

Кото-Охтори – один из шести борцов сумо в этом ресторане. У всех профессиональная карьера закончилась. Заведение открыл также бывший борец сумо.

[Ясухиро Танака, владелец ресторана]:
«Мы стараемся рассказать нашим гостям о традиционной культуре и тяжёлых временах, которые мы пережили, когда были профессиональными борцами сумо. В то время нам вообще было не до развлечений. Поэтому я хочу, чтобы каждый мог получать зарплату и жить счастливой, дарящей удовольствие жизнью».

Ресторан открылся в ноябре прошлого года. С декабря все столики постоянно забронированы. В Японию продолжают возвращаться туристы, которые долго не могли приезжать из-за антиковидных ограничений. Власти страны надеются, что туристическая отрасль будет приносить экономике 35 миллиардов долларов в год.
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