Бывшие сумоисты развлекают шуточными боями гостей ресторана в Токио

Борец сумо Кото-Охтори 20 лет сражался за победу на ринге, а теперь развлекает публику. Этот шуточный..
Дата загрузки: 2023-07-11
[Кото-Охтори, борец сумо]:
«Никогда не думал, что всё будет так, как сейчас. Но надеюсь, это поможет иностранцам и японцам лучше понимать сумо».
Помимо Кото-Охтори, в ресторане выступают ещё пятеро бывших сумоистов. Они рассказывают о борьбе, показывают некоторые движения и дают гостям возможность попробовать свои силы на ринге.
[Хосе, турист из Мексики]:
[Стив, турист из США]:
«Прекрасные впечатления. Еда великолепная. Люди замечательные. Борцы очень сильные, и у них отличное чувство юмора».
«Когда мы планировали поездку в Японию, я, конечно же, вспоминал о борьбе сумо, поскольку хотел увидеть что-то подобное».[Майрели, туристка из США]:
«Впечатляет то, что эти борцы сумо такие представительные, но тратят время на забавное и приятное представление. Мне очень понравилось и то, что каждый может поучаствовать в этом шоу».
Кото-Охтори – один из шести борцов сумо в этом ресторане. У всех профессиональная карьера закончилась. Заведение открыл также бывший борец сумо.[Ясухиро Танака, владелец ресторана]:
«Мы стараемся рассказать нашим гостям о традиционной культуре и тяжёлых временах, которые мы пережили, когда были профессиональными борцами сумо. В то время нам вообще было не до развлечений. Поэтому я хочу, чтобы каждый мог получать зарплату и жить счастливой, дарящей удовольствие жизнью».
Ресторан открылся в ноябре прошлого года. С декабря все столики постоянно забронированы. В Японию продолжают возвращаться туристы, которые долго не могли приезжать из-за антиковидных ограничений. Власти страны надеются, что туристическая отрасль будет приносить экономике 35 миллиардов долларов в год.
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