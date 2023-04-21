80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом

Небольшая разминка, и команды выстраиваются на поле. После свистка начнётся матч. Всё как обычно, кроме одного..
Дата загрузки: 2023-04-21
Когда-то подобные виды спорта были под запретом для пожилых, поскольку есть риск получить травму. Но население Японии быстро стареет. Сейчас его треть – люди старше 65 лет. Так что взгляды на жизнь меняются.
[Ютака Ито, генеральный секретарь ассоциации Soccer For Life]:
«В прошлом году мы решили создать лигу футболистов старше 80 лет, и игроков всё больше. Думаю, это связано со структурой японского общества. Люди стареют, но им по-прежнему нравятся подобные увлечения».
Большинству игроков этого футбольного клуба в Токио от 82 до 84 лет. Самому старому – 93. Он вратарь.
[Синго Сиодзава, вратарь]:
«Наверное, 30 лет прошло с тех пор, как я стоял на воротах. Я играл и на других позициях. И это было намного труднее, чем стоять на воротах».
Муцухико Номура – бывший профессиональный футболист. Пришёл в этот спорт 70 лет назад. Несмотря на возраст, чувствует себя ещё увереннее, чему сам удивляется.
[Муцухико Номура, футболист]
«В моём детстве мужчины 50-60 лет считались дедушками. Нам сейчас больше 80-ти, и мы играем в футбол. Вот это настоящий шок».
Номура играет со школы. Выступал за клуб «Хитачи», а потом – за национальную сборную. Теперь футбол для него – хорошая возможность поддерживать здоровье.
[Дзюнко Номура, жена футболиста]:
«Однажды он получил травму на футбольном поле, и ему пришлось перенести серьёзную операцию. Но он выздоровел и стал таким же энергичным, как был, хотя ему уже за 80. Думаю, футбол для него – лучшее лекарство».
Среди профессиональных японских футболистов тоже есть феномен. Это Кадзуёси Миура. Ему 56 лет, и он играет за португальский клуб «Оливейренсе». Миура – старейший профессиональный футболист в мире.
В Токио сейчас есть 18 команд с футболистами старше 60 лет. Предполагают, что через три года их будет 26.
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