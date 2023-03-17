Пакистанский город Лахор занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха в 2022 году. Рейтинг..

Пакистанский Лахор признали городом с самым грязным воздухом в мире

Пакистанский город Лахор занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха в 2022 году. Рейтинг составил швейцарский производитель очистителей воздуха. В его списке Лахор поднялся более чем на 10 позиций.

Отчёт опубликовала компания IQAir. Она измеряет уровень качества воздуха на основе концентрации вредных частиц в атмосфере, известных как PM2,5. Её ежегодный обзор широко используют исследовательские и государственные организации.

Качество воздуха в Лахоре ухудшилось почти до 98 микрограммов на кубический метр. В 2021 году концентрация вредных частиц составляла около 85 микрограммов.

На втором месте китайской город Хотан. Там содержание вредных частиц в воздухе достигло 94 микрограммов на кубический метр.

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Следующие два города в рейтинге индийские – Бхивади на окраине Дели и сам Нью-Дели.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует максимальную концентрацию PM2,5 на уровне в 5 микрограммов на кубический метр.

Среди стран первое место в мире по загрязнению воздуха занял Чад в Центральной Африке. В списке он опередил Бангладеш.

В Центральной и Южной Азии лидируют Индия и Пакистан. Там почти 60% населения проживает в районах, где концентрация вредных частиц как минимум в семь раз превышает рекомендуемые ВОЗ нормы.

В документе отмечается, что каждый десятый человек в мире живёт в районе, где загрязнение воздуха угрожает здоровью.

Рейтинг подготовили благодаря использованию данных более 30 000 мониторов качества воздуха. Они были установлены в 130 странах и регионах.

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