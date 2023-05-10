Первая свадьба: как пожилая пара поженилась в доме престарелых

72-летний Михель Маасаб провёл пять лет в доме престарелых в Дамаске, прежде чем его соседкой стала..

72-летний Михель Маасаб провёл пять лет в доме престарелых в Дамаске, прежде чем его соседкой стала 80-летняя Нелли.

Он даже и представить не мог, что на старости лет встретит свою вторую половинку. Но именно так и случилось.

[Михель Маассаб, жених]:

«Отношения начались с кофе. Но до этого было ещё кое-что важное. Однажды мадам Нелли заболела, лежала в кровати. Не спрашивая её, я сделал ей чашку чая и принёс. Она была очень счастлива. Это стало точкой отсчёта».

Отношения развивались очень быстро. Михель сразу стал приглашать свою избранницу на свидания.

[Нелли Атанасова, невеста]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Он отвёл меня в центр Дамаска, мы вкусно поели. Потом сводил во второй раз. Я почувствовала, что нуждаюсь в этом мужчине».

В итоге пара решила устроить пышную свадьбу с венчанием, а также пригласить на торжество всех постояльцев и работников дома престарелых.

[Нелли Атанасова, невеста]:

«Я почувствовала, что он моя вторая половинка. Я стала постоянно просить его что-то сделать для меня. Говорю: Михо, пойдём погуляем». [Михель Маассаб, жених]:

«Я почувствовал, что мы с ней можем создать силу в обществе. Конечно, не разрушительную, а влиятельную. Если мужчина или женщина одиноки, то чувствуют себя слабыми. Но когда они вместе, это настоящая сила».

Работники дома престарелых считают этот случай очень вдохновляющим.

[Видад Таннус, директор дома престарелых]:«Этот дом стал домом радости, любви и новой жизни». [Эли Мдарри, организатор мероприятий]: муж

«Обычно в этом доме проводят только похороны. Впервые здесь празднуют свадьбу. Это даёт пожилым надежду, что они не просто сидят и ждут смерти. Это надежда, что есть место для любви, и что они даже могут пожениться».

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