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Первая свадьба: как пожилая пара поженилась в доме престарелых

Первая свадьба: как пожилая пара поженилась в доме престарелых

72-летний Михель Маасаб провёл пять лет в доме престарелых в Дамаске, прежде чем его соседкой стала..

Дата загрузки: 2023-05-10

Первая свадьба: как пожилая пара поженилась в доме престарелых
72-летний Михель Маасаб провёл пять лет в доме престарелых в Дамаске, прежде чем его соседкой стала 80-летняя Нелли.

Он даже и представить не мог, что на старости лет встретит свою вторую половинку. Но именно так и случилось.

[Михель Маассаб, жених]:
«Отношения начались с кофе. Но до этого было ещё кое-что важное. Однажды мадам Нелли заболела, лежала в кровати. Не спрашивая её, я сделал ей чашку чая и принёс. Она была очень счастлива. Это стало точкой отсчёта».

Отношения развивались очень быстро. Михель сразу стал приглашать свою избранницу на свидания.

[Нелли Атанасова, невеста]:

«Он отвёл меня в центр Дамаска, мы вкусно поели. Потом сводил во второй раз. Я почувствовала, что нуждаюсь в этом мужчине».

В итоге пара решила устроить пышную свадьбу с венчанием, а также пригласить на торжество всех постояльцев и работников дома престарелых.

[Нелли Атанасова, невеста]:
«Я почувствовала, что он моя вторая половинка. Я стала постоянно просить его что-то сделать для меня. Говорю: Михо, пойдём погуляем».

[Михель Маассаб, жених]:
«Я почувствовал, что мы с ней можем создать силу в обществе. Конечно, не разрушительную, а влиятельную. Если мужчина или женщина одиноки, то чувствуют себя слабыми. Но когда они вместе, это настоящая сила».

Работники дома престарелых считают этот случай очень вдохновляющим.

[Видад Таннус, директор дома престарелых]:
«Этот дом стал домом радости, любви и новой жизни».

[Эли Мдарри, организатор мероприятий]: муж

«Обычно в этом доме проводят только похороны. Впервые здесь празднуют свадьбу. Это даёт пожилым надежду, что они не просто сидят и ждут смерти. Это надежда, что есть место для любви, и что они даже могут пожениться».
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