Гигантские кролики становятся популярными питомцами

Этого кролика зовут Джексон, и он домашний питомец и компаньон физиотерапевта Мэри Маккей. Гигантские континентальные или,..

Этого кролика зовут Джексон, и он домашний питомец и компаньон физиотерапевта Мэри Маккей.

Гигантские континентальные или, как их ещё называют, немецкие кролики могут достигать веса в 15 килограммов. Это одна из самых крупных пород в мире.

Мэри любит обниматься с Джексоном, но не может держать его на руках слишком долго.

[Мэри Маккей, владелица кролика]:

«Он весит почти 11 килограммов. Даже большинство собак не такие тяжёлые. Это вес небольшого спаниеля. Гладишь его так же, как собаку. Он не из тех маленьких кроликов, которые вот-вот сломаются».

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Таких кроликов изначально разводили в Европе ради мяса, но в Великобритании они становятся всё более популярными домашними животными.

Несмотря на свой большой размер, они очень спокойные и больше всего на свете любят отдыхать на диване со своим хозяином.

[Мэри Маккей, владелица кролика]:

«Он нежный гигант. Очень нежный гигант».

У Джексона даже есть собственная комната. В ней много мягких игрушек и тёплая соломенная кровать для сна.

Кроликов едва ли можно назвать особо умными животными. Но Джексону удалось выучить несколько команд, в том числе «лежать», «встать» и «нет». Правда, выполняет их через раз.

Главное неудобство – это шерсть. Кроликов приходится постоянно вычёсывать.

[Мэри Маккей, владелица кролика]:

«С ними гораздо больше работы, чем можно себе представить. Я понятия не имела, сколько у них выпадает шерсти, хотя линяют они два раза в год. Во время линьки можно сделать целую подушку».

Ли Скипп – один из самых успешных заводчиков гигантских континентальных кроликов в Великобритании. Выиграла множество трофеев на выставках по всей стране.

Говорит, что эту породу разводить непросто. Из-за большого веса крольчих маленькое потомство находится в постоянной опасности. Но результат стоит всех усилий.

[Ли Скипп, заводчица кроликов]:

«Они такие спокойные и послушные. Они больше похожи на собак, чем на кроликов. Он вполне счастлив, сидя на диване. Просто отличная компания».

Ещё одно неудобство – большой аппетит этих «малышей». У Ли припасены мешки с кормом, включая много свежих закусок, таких как капуста и бананы.

Эти кролики вряд ли придут на Пасху с шоколадными яйцами. Скорее всего, они просто будут жевать картонные коробки.

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