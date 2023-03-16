Чешский дайвер погрузился на 52,1 метра в ледяное швейцарское озеро

Чешский дайвер Давид Венцл побил мировой рекорд на ледяном швейцарском озере. Он совершил погружение подо льдом..
Дата загрузки: 2023-03-17
Если точнее, то 40-летний дайвер совершил вертикальное погружение на 52 метра 10 сантиметров на одном дыхании.
Вот так Венцл настраивался перед стартом. Вертикальные погружения требуют не только физической, но и психологической подготовки. Особенно если температура воды не превышает четырёх градусов по Цельсию.
В целом погружение заняло минуту 54 секунды. Это немного медленнее, чем ожидалось.
[Павел Клаус, промоутер Давида Венцла]:
«Ему вроде как понравилось, но он признаёт, что нервничал немного больше обычного, и у него были проблемы с дыханием».
Промоутер дайвера говорит, что трудностей добавляло сочетание трёх факторов – холодной воды, нехватки кислорода и водяного давления.
[Павел Клаус, промоутер Давида Венцла]:
«Для него нет ничего сложного в том, чтобы находиться в холодной воде… Недостаток кислорода для него – нормальное явление. Но это было совсем другое, потому что работать с давлением в ушах в холодной воде действительно сложно».
После погружения у Давида пошла изо рта кровь. Врачи обследовали его и пришли к выводу, что никаких серьёзных проблем со здоровьем у него нет.
Напомним, в 2021 году Венцл попал в Книгу рекордов Гиннесса за плавание по чешскому озеру подо льдом. Тогда он проплыл без ласт и гидрокостюма около 80 метров.
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