Избавиться от боязни пауков помогают в Лондонском зоопарке последние 30 лет

Волнение и слёзы, но в итоге все довольны. Так в Лондонском зоопарке проходят уроки, на которых..
Дата загрузки: 2023-05-29
На самом деле, такая боязнь встречается у многих. Но самые экстремальные её проявления называют арахнофобией. Считается, что это опасное состояние, поскольку оно может привести к несчастью.
[Дейв Кларк, смотритель Лондонского зоопарка]:
«Были люди, которые купили дом, увидели там паука, и потом не смогли вернуться и снова продали дом. Были люди, которые даже уронили своего ребёнка из-за внезапной реакции на паука. Можно попасть в автомобильную аварию из-за того, что вы увидели паука. То есть это не мелочи. Такая фобия может изменить вашу жизнь».
Чтобы помочь людям преодолеть страхи, в зоопарке работает программа «Дружелюбный паук». По вечерам участники ходят мимо паутин с пауками, трогают небольших пауков, а также держат в руках самых крупных – птицеедов. Именно после этого большинство отмечает, что их чрезмерный страх перед этими насекомыми преодолён.
[участница программы]:
«Я никогда бы не поднесла руку к пауку. Это проклятие моей жизни. Я действительно схожу с ума, когда вижу паука, без шуток. Это смешно, но я не могу спать, если нахожусь в одной комнате с пауком. Сейчас я в комнате с 60-ю огромными пауками, и я в порядке. Не понимаю почему, но меня это совсем не беспокоит. Не знаю, что было бы, если бы они действительно ползали по мне. Это уже следующий этап».
[участница программы]:
«Мне удалось пройти через комнату, где свисали пауки. Я сунула руку в коробку, где был паук, позволила пауку пройти по моим рукам. Так что да, я чувствую удивление, облегчение и радость от того, что сделала это».
В зоопарке уверены, что такую фобию можно победить всего за несколько часов.
[Дейв Кларк, смотритель Лондонского зоопарка]:
«Наша программа представляет собой сочетание когнитивной терапии, знаний о пауках и гипноза, который помогает нам преодолеть страх перед ними всего за несколько часов».
Программа «Дружелюбный паук» работает в Лондонском зоопарке последние 30 лет. Как говорят её основатели, избавиться от фобии удаётся 90% посетителей.
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