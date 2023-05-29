Избавиться от боязни пауков помогают в Лондонском зоопарке последние 30 лет

Волнение и слёзы, но в итоге все довольны. Так в Лондонском зоопарке проходят уроки, на которых..

Волнение и слёзы, но в итоге все довольны. Так в Лондонском зоопарке проходят уроки, на которых избавляют от извечной фобии – боязни пауков.

На самом деле, такая боязнь встречается у многих. Но самые экстремальные её проявления называют арахнофобией. Считается, что это опасное состояние, поскольку оно может привести к несчастью.

[Дейв Кларк, смотритель Лондонского зоопарка]:

«Были люди, которые купили дом, увидели там паука, и потом не смогли вернуться и снова продали дом. Были люди, которые даже уронили своего ребёнка из-за внезапной реакции на паука. Можно попасть в автомобильную аварию из-за того, что вы увидели паука. То есть это не мелочи. Такая фобия может изменить вашу жизнь».

Чтобы помочь людям преодолеть страхи, в зоопарке работает программа «Дружелюбный паук». По вечерам участники ходят мимо паутин с пауками, трогают небольших пауков, а также держат в руках самых крупных – птицеедов. Именно после этого большинство отмечает, что их чрезмерный страх перед этими насекомыми преодолён.

[участница программы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я никогда бы не поднесла руку к пауку. Это проклятие моей жизни. Я действительно схожу с ума, когда вижу паука, без шуток. Это смешно, но я не могу спать, если нахожусь в одной комнате с пауком. Сейчас я в комнате с 60-ю огромными пауками, и я в порядке. Не понимаю почему, но меня это совсем не беспокоит. Не знаю, что было бы, если бы они действительно ползали по мне. Это уже следующий этап». [участница программы]:

«Мне удалось пройти через комнату, где свисали пауки. Я сунула руку в коробку, где был паук, позволила пауку пройти по моим рукам. Так что да, я чувствую удивление, облегчение и радость от того, что сделала это».

В зоопарке уверены, что такую фобию можно победить всего за несколько часов.

[Дейв Кларк, смотритель Лондонского зоопарка]:

«Наша программа представляет собой сочетание когнитивной терапии, знаний о пауках и гипноза, который помогает нам преодолеть страх перед ними всего за несколько часов».

Программа «Дружелюбный паук» работает в Лондонском зоопарке последние 30 лет. Как говорят её основатели, избавиться от фобии удаётся 90% посетителей.

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