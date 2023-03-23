ООН организовала первую с 1977 года Конференцию по водным ресурсам. Её цель – найти выход из..

ООН проводит Конференцию по водным ресурсам – первую почти за полвека

ООН организовала первую с 1977 года Конференцию по водным ресурсам. Её цель – найти выход из водного кризиса на планете, в частности, обеспечить доступ к чистой питьевой воде для всех людей и бережное отношение к этому ресурсу. Конференция проходит в Нью-Йорке.

По данным ООН, четверть населения земного шара пользуется небезопасной питьевой водой, а половина человечества живёт в антисанитарных условиях. При этом потребность в воде растёт ежегодно, поскольку население планеты увеличивается.

Генеральный секретарь ООН призвал правительства всех стран разрабатывать и осуществлять планы по сохранению водных ресурсов. Он также предлагает развивать международное сотрудничество в этом вопросе.

Министр окружающей среды Италии изложил свои планы на конференции. В стране уже выделили более четырёх миллиардов евро на борьбу с водным кризисом и запустили несколько специальных проектов. Также Италия будет помогать развивающимся странам.

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[Джильберто Пикетто-Фратин, министр окружающей среды Италии]:

«В прошлом году наше Министерство окружающей среды выделило 69 миллионов евро на проекты в области международного сотрудничества. Мы одобрили более 50 таких проектов, уделяя главное внимание региону Сахель, странам Африки к югу от Сахары, Средиземноморскому региону и малым островным развивающимся государствам».

Несколько недель назад Италия подписала с Эфиопией соглашение, согласно которому выделит этой стране более 30 миллионов евро. Деньги пойдут на улучшение управления водными и земельными ресурсами и создание рабочих мест.

Между тем Генсек ООН призывает страны обновлять инфраструктуру водоснабжения и очистных сооружений, а также внедрять новые методы переработки и сохранения воды. Кроме того, он заявил, что международные финансовые организации должны оказывать поддержку тем странам, у которых не хватает денег на улучшение работы систем водоснабжения и санитарии.

По итогам конференции примут «Повестку дня действий по воде», в рамках которой страны возьмут на себя добровольные обязательства по принятию различных мер для сохранения водных ресурсов.

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