Десятки турецких борцов выходят на травяное поле. Каждый силён и надеется на победу. Но одолеть друг..

Чемпионат по масляной борьбе в 662-й раз провели в Турции

Десятки турецких борцов выходят на травяное поле. Каждый силён и надеется на победу. Но одолеть друг друга им будет непросто. Перед боем борцы обильно смазывают себя оливковым маслом. Такие состязания проходят в турецком Эдирне уже в 662-й раз. Называют их киркпинар – масляная борьба.

Борцы, или пехливаны, одеты только в кушпеты – штаны из толстой бычьей кожи. Весят они 13 килограммов. Их тоже обмазывают маслом, чтобы стали скользкими.

Задача пехливана – прижать противника к земле. Сделать это очень сложно. У борцов есть своя тактика и фирменные приёмы, но в целом всё сводится к изнурительному противостоянию.

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Масляная борьба – один из старейших видов спорта. Ей более 4500 лет. Турки проводят состязания по киркпинару с середины XIV века. Раньше поединок мог длиться несколько дней – до тех пор, пока противники не доведут друг друга до полного изнеможения. Теперь время боя ограничили получасом. Финалисты борются по 40 минут.

На чемпионат в Эдирне приезжают болельщики со всей Турции. Он считается самым престижным в стране.

[зритель]:

«Я тоже боролся на таком поле. Занимался борьбой 16 лет. Киркпинар – часть нашего спортивного наследия, поэтому мы приезжаем сюда каждый год». [зритель]:

«Я приезжаю сюда уже пять лет. Здесь всё по-другому. Мы ходим на местные соревнования, но здесь всё иначе. Можно услышать, как хрустят кости».

На каждом чемпионате присутствует так называемый мастер игры. Это спонсор состязаний и покровитель борцов. Бизнесмен Сейфеттин Селим носит почётный титул 15 лет.

[Сейфеттин Селим, спонсор турнира]:

«Я не оставлю этот национальный вид спорта без попечительства. Он прекрасен, поэтому я сделаю всё, чтобы его сохранить. Быть покровителем, спонсировать турнир, носить титул мастера игры – большая честь».

Турнир длится три дня. В этом году участвуют более 2000 борцов.

Победителем чемпионата стал Юсуф Джан Зейбек.

[Юсуф Джан Зейбек, победитель]:

«Как только я приехал в Эдирне и пошёл прогуляться по улицам, сразу почувствовал, что получу титул чемпиона. Но я не стал говорить об этом, а просто подумал: буду гулять по этим улицам с трофеем победителя. Это судьба».

Чемпионат по масляной борьбе «Киркпинар» включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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