Как беспокойная собака обрела счастье в тюрьме

Лучшие друзья – заключённые. Самый желанный дом – тюрьма. Именно так сложилась жизнь этой дворняжки по..

Лучшие друзья – заключённые. Самый желанный дом – тюрьма. Именно так сложилась жизнь этой дворняжки по кличке Цезарь.

Цезарь – помесь стаффордширского терьера и лабрадора. В щенячьем возрасте он участвовал в специальной программе по подготовке к жизни у нового владельца. Цезарь регулярно посещал тюрьму на австралийском острове Тасмания. Он общался с заключёнными и учился правильно взаимодействовать с людьми. И тогда выяснилось, что собака не выносит одиночества. Оставить его без общества людей можно только на полчаса.

[Уэйн Шульце, тюремный надзиратель]:

«Цезарь очень сильно беспокоился, когда оставался один. Он счастлив только в присутствии человека. Так что найти ему хозяина было бы, наверное, невозможно».

Видя такую ситуацию, заключённые объединились и собрали почти десять тысяч долларов США на то, чтобы взять Цезаря в тюрьму и обеспечить его жизнь. Теперь пёс безмерно счастлив, поскольку ему уделяют море внимания.

[Уэйн Шульце, тюремный надзиратель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А несколько месяцев назад Цезарь получил приятный сюрприз. В тюрьму взяли восьмимесячную дворняжку по кличке Зевс.

Теперь оба пса наслаждаются сытой и счастливой жизнью за решёткой.

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