Как беспокойная собака обрела счастье в тюрьме

Лучшие друзья – заключённые. Самый желанный дом – тюрьма. Именно так сложилась жизнь этой дворняжки по..
Дата загрузки: 2023-03-23
Цезарь – помесь стаффордширского терьера и лабрадора. В щенячьем возрасте он участвовал в специальной программе по подготовке к жизни у нового владельца. Цезарь регулярно посещал тюрьму на австралийском острове Тасмания. Он общался с заключёнными и учился правильно взаимодействовать с людьми. И тогда выяснилось, что собака не выносит одиночества. Оставить его без общества людей можно только на полчаса.
[Уэйн Шульце, тюремный надзиратель]:
«Цезарь очень сильно беспокоился, когда оставался один. Он счастлив только в присутствии человека. Так что найти ему хозяина было бы, наверное, невозможно».
Видя такую ситуацию, заключённые объединились и собрали почти десять тысяч долларов США на то, чтобы взять Цезаря в тюрьму и обеспечить его жизнь. Теперь пёс безмерно счастлив, поскольку ему уделяют море внимания.
[Уэйн Шульце, тюремный надзиратель]:
«Заключённые приходят сюда, проводят немного времени с Цезарем, и эффект просто удивительный».
А несколько месяцев назад Цезарь получил приятный сюрприз. В тюрьму взяли восьмимесячную дворняжку по кличке Зевс.
Теперь оба пса наслаждаются сытой и счастливой жизнью за решёткой.
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