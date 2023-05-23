Международный день биоразнообразия: защитники природы напомнили о проблемах

Этот крупный железнодорожный проект на полуострове Юкатан в Мексике призван принести развитие в беднейшие районы страны...

Этот крупный железнодорожный проект на полуострове Юкатан в Мексике призван принести развитие в беднейшие районы страны. Он также отражает конфликт между человеком и природой, который проявляется всё более остро.

Проблема вышла на первый план в преддверии Международного дня биологического разнообразия. Его отмечают 22 мая с 2001 года.

Сегодня природозащитники пытаются спасти самые разные виды животных. Так, на Багамах в центре внимания – морская улитка, которая занимает главное место в рационе, экономике и самобытности островного народа. А в Сенегале чрезмерный вылов рыбы привёл к исчезновению белого морского окуня.

Лорен Маккейн – работает в организации «Защитники дикой природы США».

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[Лорен Маккейн, природозащитница]:

«Мы очень плохо справляемся с защитой нашего биоразнообразия. Нам стоит измениться, иначе у нас будут большие проблемы. И знаете, в основном это из-за людей. Мы отбираем среду обитания животных для строительства, для добычи нефти и газа, лесозаготовок. И мы будем от этого страдать».

В декабре прошлого года в Канаде на международной конференции по биоразнообразию договорились об эффективном сохранении трети суши, океанов и прибрежных вод мира.

Но заменить деревья, которые росли десятилетиями, нелегко.

[Лорен Маккейн, природозащитница]:«Биоразнообразие – это паутина жизни. Это не только животные, растения, деревья, но и очень тесные связи между ними. Это цельная и здоровая сеть, в которой трава кормит кроликов, а кролики кормят рысей».

Во Всемирный день биоразнообразия обсуждают, как люди могут восстановить повреждённые места обитания, такие как мангровые заросли.

При этом защитники природы говорят, что в эту дату не стоит впадать в уныние, поскольку многое людей по всему миру прилагают большие усилия для спасения биоразнообразия.

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[Лорен Маккейн, природозащитница]:«В XIX и начале XX столетия мы особо не задумывались об этом. Мы не знали, каковы будут долгосрочные последствия чрезмерной охоты, чрезмерного вылова рыбы и вырубки лесов. Но сегодня произошёл сдвиг в сознании, особенно среди молодых людей».