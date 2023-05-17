ООН ожидает рекордного числа мигрантов, которые попытаются попасть в США в 2023

Нелегальных мигрантов, которые пересекают опасные джунгли между Панамой и Колумбией с целью попасть в США, в..

[Келли Клементс, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев]:

«Что касается числа людей, пересекающих Дарьенский пробел, то оно продолжает расти. Если этот темп сохранится, то в этом году людей, пересекающих границу Колумбии и Панамы, будет намного больше, чем в 2022-м».

Нелегальных мигрантов, которые пересекают опасные джунгли между Панамой и Колумбией с целью попасть в США, в этом году может стать рекордно много. Об этом заявила Келли Клементс – заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дарьенский пробел – крупный участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки. Как показывают правительственные данные, за первые четыре месяца этого года количество его пересечений увеличилось в шесть раз.

В последние недели мигрантов в этом регионе стало меньше. Однако, по словам Клементс, кризисы, которые подталкивают людей на опасные путешествия, не утихают.

[Келли Клементс, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Клементс выступила с заявлением после того, как на прошлой неделе Вашингтон ввёл новые правила на границе США и Мексики. Они призваны сократить число незаконных пересечений.

Согласно ним мигранты должны записываться на встречу с офицерами через приложение. Также они могут обратиться за защитой в страны, через которые они проезжали по пути к границе с США.

Если они этого не сделают и будут пойманы на нелегальном въезде в США, им не позволят повторять попытку даже законными способами в течение пяти лет. За другие нарушения им будет грозить тюремное заключение.

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