ООН: «В мире уже 110 млн переселенцев и беженцев»

В мире уже 110 миллионов вынужденно перемещённых лиц, и это рекордное для планеты число. Такие данные..

В мире уже 110 миллионов вынужденно перемещённых лиц, и это рекордное для планеты число. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оно представило свежий отчёт.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«У нас 110 миллионов человек, которые бежали из-за конфликтов, преследования, дискриминации и насилия, и часто это дополняют другие причины, например – изменение климата».

За предыдущий год число переселенцев и беженцев увеличилось на рекордные 19 миллионов человек и достигло 108 миллионов 400 тысяч. В основном, за счёт украинцев. И в этом году оно выросло ещё после начала конфликта в Судане, который длится уже два месяца.

В течение 20 лет до начала войны в Сирии в 2011 году число вынужденных переселенцев и беженцев во всём мире, в основном, оставалось на одном уровне – 40 миллионов человек.

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Но с 2011 года оно непрерывно растёт и к настоящему времени почти утроилось. Согласно статистике, к настоящему времени свой дом был вынужден покинуть каждый 74-й человек на планете.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«И как решить эту проблему, всё труднее даже представить, даже предложить. Мы живём в очень поляризованном мире, где международная напряжённость перерастает в гуманитарные проблемы, и это очень-очень тревожно».

Глава УВКБ ООН также выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны ужесточают процесс приёма беженцев и вынужденных переселенцев.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Страны всё больше не хотят придерживаться принципов Конвенции о беженцах 1951 г. Её подписали не все, но даже некоторые подписавшие уклоняются, и это потому, что бегущих людей стало слишком много».

Половина из нынешних беженцев – всего из трёх стран: Сирия, Украина и Афганистан.

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