Десятки тысяч калифорнийцев – без света и перед угрозой эвакуации из-за «атмосферной реки»

Полузатопленные автомобили в мутной воде в центре Калифорнии. Это последствия очередного мощного урагана. Сильные ветры и..
Дата загрузки: 2023-03-23
Сильные ветры и проливные дожди оставили десятки тысяч человек без света. Также тысячам грозит эвакуация.
Это явление называют «атмосферной рекой», поскольку ветер несёт огромные массы воды. С особой силой бедствие обрушилось на южные и центральные регионы Калифорнии, которые с конца декабря прошлого года уже страдают от штормов и ураганов.
[Тайрон Кларк, житель Калифорнии]:
«Иногда у нас засуха, а иногда много дождя».
Недалеко от города Боулдер-Крик на севере калифорнийских гор Санта-Круз местные жители убирают упавшие деревья с дороги. Они также помогают водителям объехать оборванные высоковольтные провода.
[жительница Калифорнии]:
«Я здесь выросла. Помню, как попала в шторм, как мои родители вставали посреди ночи и делали насыпи, поскольку в дом заливалась вода. Я это помню, но сейчас всё намного сильнее».
[жительница Калифорнии]:
«Это то, чем занимаются люди в горах. Я живу на другой стороне, и у меня там свои проблемы. Но нужно помогать сообществу».
[житель Калифорнии]:
«Мой дом ниже по дороге. Посреди ванной лежит дерево. Пытаемся открыть вход и немного убраться».
Национальное метеорологическое бюро говорит, что дожди с мокрым снегом принесли наводнения в большую часть региона.
В центральной Калифорнии в воде оказались дома, дороги и фермерские поля с весенними посевами.
Более 14 тысяч местных жителей получили сообщения с призывом перебраться на высоты, ещё 47 тысяч предупредили о возможной эвакуации.
Быстрая смена тихоокеанских штормов за последние три месяца кардинально изменила обстановку в штате. До этого он страдал от рекордной засухи и лесных пожаров.
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