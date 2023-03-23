Полузатопленные автомобили в мутной воде в центре Калифорнии. Это последствия очередного мощного урагана. Сильные ветры и..

Десятки тысяч калифорнийцев – без света и перед угрозой эвакуации из-за «атмосферной реки»

Полузатопленные автомобили в мутной воде в центре Калифорнии. Это последствия очередного мощного урагана.

Сильные ветры и проливные дожди оставили десятки тысяч человек без света. Также тысячам грозит эвакуация.

Это явление называют «атмосферной рекой», поскольку ветер несёт огромные массы воды. С особой силой бедствие обрушилось на южные и центральные регионы Калифорнии, которые с конца декабря прошлого года уже страдают от штормов и ураганов.

[Тайрон Кларк, житель Калифорнии]:

«Иногда у нас засуха, а иногда много дождя».

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Недалеко от города Боулдер-Крик на севере калифорнийских гор Санта-Круз местные жители убирают упавшие деревья с дороги. Они также помогают водителям объехать оборванные высоковольтные провода.

[жительница Калифорнии]:

«Я здесь выросла. Помню, как попала в шторм, как мои родители вставали посреди ночи и делали насыпи, поскольку в дом заливалась вода. Я это помню, но сейчас всё намного сильнее». [жительница Калифорнии]:

«Это то, чем занимаются люди в горах. Я живу на другой стороне, и у меня там свои проблемы. Но нужно помогать сообществу». [житель Калифорнии]:

«Мой дом ниже по дороге. Посреди ванной лежит дерево. Пытаемся открыть вход и немного убраться».

Национальное метеорологическое бюро говорит, что дожди с мокрым снегом принесли наводнения в большую часть региона.

В центральной Калифорнии в воде оказались дома, дороги и фермерские поля с весенними посевами.

Более 14 тысяч местных жителей получили сообщения с призывом перебраться на высоты, ещё 47 тысяч предупредили о возможной эвакуации.

Быстрая смена тихоокеанских штормов за последние три месяца кардинально изменила обстановку в штате. До этого он страдал от рекордной засухи и лесных пожаров.

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