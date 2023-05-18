ООН собирает $2,56 млрд для гуманитарной помощи в Судане

Два миллиарда 560 миллионов долларов планирует собрать ООН для помощи людям в Судане, который охвачен военным..

[Рамеш Раджасингхам, представитель ООН]:

«Это самая большая сумма, в которой мы когда-либо нуждались для Судана. <…> Кризис в Судане быстро перерастает в региональный кризис. Потребности страны фундаментальны и масштабны».

Два миллиарда 560 миллионов долларов планирует собрать ООН для помощи людям в Судане, который охвачен военным конфликтом. Об этом представители международной организации сообщили во время конференции в Женеве.

По словам главы офиса по координации гуманитарных отношений ООН, в результате конфликта, который начался 15 апреля, сотни людей погибли, более 5000 были ранены, а миллионы бежали из своих домов и теперь не имеют доступа к базовым услугам и медицинской помощи. Около миллиона из них живут под открытым небом, многие – в соседних странах.

[Рамеш Раджасингхам, представитель ООН]:

«Сегодня 25 миллионов человек, а это более половины населения Судана, нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Это самое большое число в истории страны».

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорит, что организация начинает сбор миллионов долларов.

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[Рауф Мазу, представитель УВКБ ООН]:

«Сегодня мы начинаем собирать 472 миллиона долларов для помощи более чем миллиону людей в ближайшие шесть месяцев».

Конфликт в стране продолжается между суданской армией и военизированными Силами оперативной поддержки. Он вызвал гуманитарный кризис, который может дестабилизировать регион и заставить более 700 тысяч человек покинуть свои дома. Из них около 200 тысяч могут бежать в соседние страны.

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