Тайну смерти Бетховена раскрыли благодаря ДНК-исследованию

Имя Людвига ван Бетховена известно каждому. Его 9-я симфония часто звучит на торжественных государственных мероприятиях по..

Имя Людвига ван Бетховена известно каждому. Его 9-я симфония часто звучит на торжественных государственных мероприятиях по всему миру. А 5-я симфония – это, возможно, одно из самых известных музыкальных произведений в мире.

Но известен немецкий композитор не только благодаря своей музыке, но также своему плохому здоровью.

Теперь же учёным, возможно, удалось узнать, что стало причиной смерти Бетховена в возрасте 56 лет.

Они извлекли ДНК из пряди его волос, которая хранилась в музее города Бонн.

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Давно известно, что композитор десятилетиями страдал от проблем с пищеварением. К 28 годам у него развилась глухота, которая достигла максимума в 48 лет. Он также страдал от желтухи, абдоминальных колик, анорексии и подагры.

Точной причины глухоты и проблем с желудком учёные пока не нашли. Зато выявили признаки заражения Бетховена гепатитом В за несколько месяцев до его смерти.

Состояние композитора также усугубило чрезмерное употребление алкоголя. Учёные считают, что его убило сочетание нескольких факторов.

[Тристан Бегг, исследователь]:

«У него было заболевание печени. Оно развилось примерно в последние шесть-семь лет его жизни. Впервые оно проявилось в 1821 году, когда у него два месяца была желтуха. Потом зимой 1824 года. Он писал, что у него из носа шла кровь. А весной 25-го описывал, что кашлял кровью. Всё это указывает на цирроз печени».

Исследование также привело к неожиданному открытию. Учёные проверили ДНК живых членов генеалогического древа Бетховена и обнаружили, что Y-хромосомы этих родственников не совпадают с хромосомами композитора.

Это говорит о том, что в семье Бетховена по отцовской линии родился как минимум один внебрачный ребёнок.

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