Скелет гигантского мамонта встречает посетителей выставки в Мадриде

Скелет огромного мамонта стал центральным экспонатом выставки под названием «Мамонт. Гигант Ледникового периода». Она открылась в..

Скелет огромного мамонта стал центральным экспонатом выставки под названием «Мамонт. Гигант Ледникового периода». Она открылась в Мадриде.

Останки нашли в Тюмени. Они длиной шесть метров, а высотой – три с половиной.

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[Хавьер Идальго, глава отдела научных выставок]:«Выставка уникальна по многим причинам. Но самый уникальный тут мамонт. Он жил на земле 40-50 тысяч лет назад. Такие ходили здесь, где мы сейчас стоим. Пять лет назад палеонтологи нашли его в отдалённой области Сибири, и мы смогли его приобрести».

Скелет купили за 700 тысяч евро.

[Ван дер Маде, палеонтолог]:«С наступлением холодов мамонты отступили на север. Ареал их распространения сократился, также было меньше особей. В этот момент пришли современные люди. Они начали на них охотиться».

Также на выставке представлены зубы мамонтов. Учёные говорят, что это неисчерпаемый источник информации.

Рацион первых хоботных был основан на листьях, коре и плодах, типичных для лесной среды. Однако изменение климата расширило пастбища, появились луга.

Это означало, что зубы мамонта адаптировались к тому, чтобы есть больше травы.

[Хавьер Идальго, глава отдела научных выставок]:«5 миллионов лет назад его коренные зубы были больше похожи на наши, потому что его диета включала фрукты, кожуру. Однако с приходом холодов большие участки лесов исчезли. Появились луга».

Мамонты – самые известные представители фауны Ледникового периода благодаря множеству найденных останков. Первые мамонты, как считают учёные, появились в Африке. Они бродили по территориям от Великобритании и Испании на западе до Сибири, Китая и Японии на востоке.

Затем по замёрзшему Беринговому проливу они добрались до Аляски и района Великих озёр.

Выставка будет открыта до 20 августа.

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