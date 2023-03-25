Большой саргассовый пояс в этом году появился непривычно рано

Это огромное скопление водорослей называют Большим атлантическим саргассовым поясом. Биомасса протяжённостью более 8000 километров растянулась от..
Дата загрузки: 2023-03-25
Каждый год пояс дрейфует. Уже через несколько месяцев он достигнет пляжей Карибского моря, Южной Флориды и Мексики.
Это явление не новое. Однако учёные отмечают, что водоросли стали появляться раньше обычного.
[Майк Парсонс, морской биолог]:
«Похоже, что в этот раз саргассума больше, чем в прошлые годы. Пока мы не знаем, почему. Чем февраль этого года отличался от предыдущих? Неизвестно».
Саргассум – это лиственные коричневые водоросли с чем-то вроде ягод. Они плавают в открытом океане и, в отличие от других водорослей, растут на поверхности воды.
Они служат местом размножения, пищей и средой обитания для рыбы, морских черепах и птиц.
[Майк Парсонс, морской биолог]:
«Саргассумы могут цепляться друг за друга, почти как липучки. Потом ветер гонит их через Атлантический океан в сторону Карибского моря».
По оценкам учёных, в этом году в поясе содержится более 10 миллионов тонн саргассума. Это много, но в 2018 году было больше.
Когда водоросли вымываются на берег, они начинают приносить неудобства. Во-первых, источают неприятный запах. При разложении выделяются аммиак и сероводород, которые вредят здоровью людей. Также водоросли блокируют доступ к воде. Для отелей и курортов уборка саргассума с пляжей превращается в круглосуточную операцию.
Если же его оставить гнить на пляже, это может нанести ущерб местным экосистемам, а также способствовать размножению фекальных бактерий.
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