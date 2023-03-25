Это огромное скопление водорослей называют Большим атлантическим саргассовым поясом. Биомасса протяжённостью более 8000 километров растянулась от..

Большой саргассовый пояс в этом году появился непривычно рано

Это огромное скопление водорослей называют Большим атлантическим саргассовым поясом. Биомасса протяжённостью более 8000 километров растянулась от Западной Африки до Мексиканского залива. Она состоит из фрагментов, которые видны даже из космоса. Самый большой – площадью 2,5 квадратных километра.

Каждый год пояс дрейфует. Уже через несколько месяцев он достигнет пляжей Карибского моря, Южной Флориды и Мексики.

Это явление не новое. Однако учёные отмечают, что водоросли стали появляться раньше обычного.

[Майк Парсонс, морской биолог]:

«Похоже, что в этот раз саргассума больше, чем в прошлые годы. Пока мы не знаем, почему. Чем февраль этого года отличался от предыдущих? Неизвестно».

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Саргассум – это лиственные коричневые водоросли с чем-то вроде ягод. Они плавают в открытом океане и, в отличие от других водорослей, растут на поверхности воды.

Они служат местом размножения, пищей и средой обитания для рыбы, морских черепах и птиц.

[Майк Парсонс, морской биолог]:

«Саргассумы могут цепляться друг за друга, почти как липучки. Потом ветер гонит их через Атлантический океан в сторону Карибского моря».

По оценкам учёных, в этом году в поясе содержится более 10 миллионов тонн саргассума. Это много, но в 2018 году было больше.

Когда водоросли вымываются на берег, они начинают приносить неудобства. Во-первых, источают неприятный запах. При разложении выделяются аммиак и сероводород, которые вредят здоровью людей. Также водоросли блокируют доступ к воде. Для отелей и курортов уборка саргассума с пляжей превращается в круглосуточную операцию.

Если же его оставить гнить на пляже, это может нанести ущерб местным экосистемам, а также способствовать размножению фекальных бактерий.

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