В Берлине похоронили останки жертв преступлений из бывшего Института антропологии

Церемония захоронения человеческих останков прошла на кладбище в Берлине. Здесь захоронили кости, обнаруженные в кампусе берлинского..

Церемония захоронения человеческих останков прошла на кладбище в Берлине. Здесь захоронили кости, обнаруженные в кампусе берлинского Свободного университета с 2015 года в ходе нескольких раскопок.

Президент университета Гюнтер Циглер говорит, что останки принадлежат жертвам преступлений, связанных с нацистскими исследованиями. Их проводили в бывшем Институте антропологии, который работал с 1927 по 1945 год.

[Гюнтер Циглер, президент Свободного университета Берлина]:

«До 1945 года здесь располагался Институт антропологии, наследственности человека и евгеники имени кайзера Вильгельма. Этот институт связан не только с колониальными преступлениями, но и с преступлениями национал-социалистов. Он имел связь с «Освенцимом»»

По словам Циглера, личности погибших решили не определять.

[Гюнтер Циглер, президент Свободного университета Берлина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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При этом Центральный совет евреев Германии и другие организации высказались против дальнейшего анализа останков. Они призвали их достойно захоронить.

[Даниэль Ботманн, глава Центрального совета евреев Германии]:

«Я благодарю всех присутствующих. Ваша помощь позволяет рассказывать истории жертв. Наш сегодняшний траур по преступлениям прошлого создаёт коллективные воспоминания завтрашнего дня».

Во время дополнительных археологических исследований на территории Института в 2015 и 2016 годах нашли новые останки людей. Они состояли примерно из 16 000 сильно фрагментированных костей.

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