В Берлине похоронили останки жертв преступлений из бывшего Института антропологии

Церемония захоронения человеческих останков прошла на кладбище в Берлине. Здесь захоронили кости, обнаруженные в кампусе берлинского..
Дата загрузки: 2023-03-24
Президент университета Гюнтер Циглер говорит, что останки принадлежат жертвам преступлений, связанных с нацистскими исследованиями. Их проводили в бывшем Институте антропологии, который работал с 1927 по 1945 год.
[Гюнтер Циглер, президент Свободного университета Берлина]:
«До 1945 года здесь располагался Институт антропологии, наследственности человека и евгеники имени кайзера Вильгельма. Этот институт связан не только с колониальными преступлениями, но и с преступлениями национал-социалистов. Он имел связь с «Освенцимом»»
По словам Циглера, личности погибших решили не определять.
[Гюнтер Циглер, президент Свободного университета Берлина]:
«Исследование костей, которые мы там нашли, завершено. Они происходят из разных источников, отдельных жертв идентифицировать нельзя».
При этом Центральный совет евреев Германии и другие организации высказались против дальнейшего анализа останков. Они призвали их достойно захоронить.
[Даниэль Ботманн, глава Центрального совета евреев Германии]:
«Я благодарю всех присутствующих. Ваша помощь позволяет рассказывать истории жертв. Наш сегодняшний траур по преступлениям прошлого создаёт коллективные воспоминания завтрашнего дня».
Во время дополнительных археологических исследований на территории Института в 2015 и 2016 годах нашли новые останки людей. Они состояли примерно из 16 000 сильно фрагментированных костей.
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