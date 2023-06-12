Прикоснуться к картине, почувствовать её текстуру и рассмотреть мельчайшие детали можно на новой выставке в гаагском..

Тайны картины «Девушка с жемчужной серёжкой» раскрывают на выставке в Гааге

Прикоснуться к картине, почувствовать её текстуру и рассмотреть мельчайшие детали можно на новой выставке в гаагском музее «Маурицхёйс». Здесь представлена копия знаменитого шедевра Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».

Высота реплики – четыре метра. Её печатали на 3D-принтере. Потребовалось 88 часов, чтобы отсканировать каждую деталь картины. 200 часов ушло на печать.

Экспозиция называется «Кто эта девушка?» Такой же вопрос уже много лет звучит в среде знатоков искусства. В 2018 году специалисты галереи «Маурицхёйс» вместе с другими учёными начали исследовать полотно высокотехнологичными методами. Они использовали рентгенофлуоресцентный анализатор. С его помощью просканировали картину и узнали новые детали.

[Эбби Вандивер, реставратор]:

«Изначально фоном был зелёный занавес, и у девушки были ресницы, которых уже не видно, поскольку краски со временем изменились».

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Также в ходе исследования эксперты изучили состав красок на картине.

[Эбби Вандивер, реставратор]:

«Вермеер использовал цветные пигменты для создания красок. Так мы узнаём о первых шагах, сделанных художником перед созданием портрета этой девушки».

В красках нашли пигменты свинцовых белил из Северной Англии, ультрамарина, сделанного из афганского лазурита, и кармин, полученный из кислоты, которую вырабатывает кошениль.

Картина подписана Яном Вермеером, но даты нет. Эксперты предполагают, что полотно было создано в 1665 году. Поскольку об этом шедевре известно немного, его называют «северной Моной Лизой».

Ян Вермеер – один из величайших живописцев золотого века голландского искусства, который пришёлся на XVII столетие.

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