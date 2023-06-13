Самый большой череп динозавра в мире представят в музее в Дании

Это самый большой череп динозавра в мире из всех, что найдены на сегодняшний день. Его длина..

Это самый большой череп динозавра в мире из всех, что найдены на сегодняшний день. Его длина – примерно три метра. Он принадлежал торозавру из семейства цератопсов. Череп получил имя Адам. Он стал частью экспозиции в новом музее в сафари-парке Кнутенборг в Дании.

Окаменелость нашли в США. На территории современной Северной Америки обитало много цератопсов. Владелец сафари-парка тоже участвует в палеонтологических раскопках.

[Кристоффер Кнут, владелец сафари-парка Кнутенборг]:

«Для меня самое захватывающее – это возможность найти в земле что-то, чему 150 миллионов лет. Это лежит неподвижно и очень хорошо сохранилось. Одно это уже непостижимо».

Торозавры жили в конце мелового периода примерно 70 миллионов лет назад. Это крупные растительноядные динозавры с рогами над глазами и воротником на шее. Они вырастали в длину до восьми метров и могли весить больше четырёх тонн.

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Помимо черепа торозавра, в музее представят окаменелые останки ещё пяти доисторических ящеров, включая скелет аллозавра Большой Джо. Он один из самых хорошо сохранившихся в мире. Также в экспозицию войдут окаменелые останки археоптерикса. Кроме того, гости музея увидят скелеты других древних животных.

[Марк Левен, палеонтолог]:

«Останки этих животных хранятся в музее, чтобы их можно было изучить. Я сам и другие исследователи придём в этот музей посмотреть на эти очень важные образцы».

Сафари-парк Кнутенборг находится на месте бывшего средневекового поместья на юго-востоке Дании. Его площадь – 660 гектаров. Здесь содержат 1000 животных 40 видов, включая слонов, носорогов и тигров. Это крупнейший сафари-парк в Северной Европе. Ежегодно сюда приезжают 200 тысяч гостей.

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