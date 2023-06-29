Первый в Дании музей динозавров удивляет гостей уникальными окаменелостями

Прошлое и настоящее соединились в сафари-парке Кнутенборг на юге Дании. У слонов, африканских львов и других..

Прошлое и настоящее соединились в сафари-парке Кнутенборг на юге Дании. У слонов, африканских львов и других зверей появились доисторические соседи. Здесь недавно открылся музей динозавров.

На площади в тысячу квадратных метров разместились скелеты древних ящеров и животных пермского периода палеозойской эры.

Главное украшение экспозиции – скелет аллозавра Большой Джо. Это самый популярный хищный динозавр наряду с тираннозавром. Он появляется во множестве фильмов.

[Стефани Кнут, совладелица сафари-парка Кнутенборг]:

«Аллозавр – самый крупный хищник своего времени и самый опасный. Это такой огромный мясоед. Это и впечатляет, и пугает. Наш экспонат – один из самых хорошо сохранившихся экземпляров в мире».

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Здесь также есть скелет эремотерия – доисторического гигантского ленивца. Эремотерии появились два с половиной миллиона лет назад и вымерли в ледниковый период 11 000 лет назад.

Ещё один примечательный экспонат – гигантский череп торозавра. Его длина – около трёх метров. Это самый большой череп динозавра в мире из всех, что найдены людьми. Торозавры питались растительностью. Они вырастали в длину до восьми метров и могли весить больше четырёх тонн. Жили эти ящеры в конце мелового периода 70 миллионов лет назад.

В коллекции есть и скелет археоптерикса. Это позвоночное было величиной с ворону. Жило в конце юрского периода.

[гость музея]:

«Здорово посмотреть на слонов, а потом прийти сюда. Так можно сравнить слонов с динозаврами и представить, насколько велики были доисторические ящеры».

Сафари-парк Кнутенборг расположен на месте бывшего средневекового поместья. Его площадь – 660 гектаров. Здесь содержат 1000 животных 40 видов, включая слонов, носорогов и тигров. Это самый крупный сафари-парк в Северной Европе.

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