Пушистая терапия: как плюшевые копии собак и кошек приносят утешение людям

Эти плюшевые собачки выглядят так реалистично, что, кажется, ещё мгновение – и оживут. Такая внешность не..

Эти плюшевые собачки выглядят так реалистично, что, кажется, ещё мгновение – и оживут. Такая внешность не случайна, ведь это не просто игрушки. У них есть важная миссия – утешать владельцев.

Такие изделия выпускают на фабрике, которая принадлежит филиппинцу Дэвиду Тану. Несколько лет назад умер его любимый домашний питомец – золотистый ретривер. Тогда-то и родилась идея – создать копию собаки. Результат Дэвиду понравился. Мужчина решил помочь справиться с тоской и другим владельцам животных.

Клиенты присылают фотографии и видео питомцев, а также указывают их размеры. После этого художник рисует силуэт на плотной бумаге и вырезает его. Так получается каркас. На него пришивают искусственный мех. В готовую игрушку кладут наполнитель. Потом мех подстригают до нужной длины и окрашивают.

[Дэвид Тан, владелец фабрики игрушек]:

«Мы не занимаемся таксидермией. А значит, изделие не вызывает отвращения. То есть мы не используем шкуру питомца. Это на сто процентов настоящая мягкая игрушка. Мы также делаем плюшевых мишек, но копии питомцев выглядят реалистично».

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На изготовление игрушки уходит примерно два дня. Но клиентам приходится ждать по несколько недель, поскольку заказов иногда сотни в месяц. Они поступают со всего мира.

[клиентка]:

«Когда я вижу эту игрушку, особенно когда прикасаюсь к ней, воспоминания возвращаются. Я вспоминаю ту радость, которую испытывала, когда собака была с нами». [клиентка]:

«Я меньше тоскую, потому что теперь вижу его копию. Хотя здесь его прах, и мы помним о нём, но ещё лучше, когда видишь такое яркое напоминание».

На фабрике делают копии собак, кошек, хомяков и кроликов. Каждая игрушка стоит примерно 65 долларов США.

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