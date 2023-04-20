Как археолог-самоучка сохраняет историю в «самом маленьком музее в мире»

Перуанский исследователь демонстрирует результаты своей любви к истории. Он десятилетиями самостоятельно вёл раскопки в долине реки..
Дата загрузки: 2023-04-20
Энрике называют археологом-самоучкой. Он изучает народ колли, который существовал ещё до инкской цивилизации.
72-летний местный житель не закончил колледжа или университета. Однако по результатам своих исследований уже написал три книги о народе колли, а также сам открыл музей в Лиме. Люди прозвали его «самым маленьким музеем в мире».
[Энрике Никин, историк и исследователь]:
«Во всех районах (Лимы) должны быть музеи, а в моём не было, хотя у меня был археологический материал. Я создал небольшой музей и назвал его «Музей колли», что означает «очень тёмная кожа»».
Археолог-самоучка говорит, что пытается сохранить историю народа, а также культурное наследие своего района.
[Энрике Никин, историк и исследователь]:
«Здесь, в этом музее, мы распространяем знания о культуре колли благодаря моей собственной исследовательской работе и останкам. Люди знают важные археологические находки, ценят их и культурное наследие, потому что это душа и сущность людей».
Учёные считают, что народ колли жил в долине реки Чильон с 900 по 1470 годы нашей эры.
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