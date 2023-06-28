Показ мод в ДР Конго вдохновляет жить в мире

Нити надежды вшиты в каждый наряд на показе мод в Демократической Республике Конго. Это дефиле в..

Нити надежды вшиты в каждый наряд на показе мод в Демократической Республике Конго. Это дефиле в городе Гома посвящено миру, которого сейчас очень не хватает африканской стране.

Дизайнеры своими творениями хотят вдохновить всех конголезцев.

[Флор Мфуанани Нсукула, модельер из ДР Конго]:

«Через искусство, цвета и одежду мы отправляем послание, наполненное эмоциями и попыткой объяснить, через что проходит наша страна. Мы хотим мира, нормального сосуществования, уверенности в себе и любви».

В показе участвуют модельеры из Камеруна, Сенегала, Бурунди, Франции, США и других стран.

[Делия Ндугу, модельер из Камеруна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Модели демонстрируют наряды, созданные в разных стилях, но есть общая черта. В каждом творении отдана дань местным культурным традициям.

Конголезский дизайнер Чадрак Лумумба создал коллекцию под названием «Солнце».

[Чадрак Лумумба, модельер из ДР Конго]:

«Как бы долго не длилась ночь, солнце всегда восходит. Моя коллекция вдохновлена городом Гома и всем происходящим. Мы хотели с помощью нарядов передать радость и умиротворение. Хотим заставить мир улыбаться».

Показ мод в Гоме проходит девятый раз. Цель мероприятия – продвигать конголезскую культуру и помогать развитию индустрии моды.

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