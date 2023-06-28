Показ мод в ДР Конго вдохновляет жить в мире

Нити надежды вшиты в каждый наряд на показе мод в Демократической Республике Конго. Это дефиле в..
Дата загрузки: 2023-06-28
Дизайнеры своими творениями хотят вдохновить всех конголезцев.
[Флор Мфуанани Нсукула, модельер из ДР Конго]:
«Через искусство, цвета и одежду мы отправляем послание, наполненное эмоциями и попыткой объяснить, через что проходит наша страна. Мы хотим мира, нормального сосуществования, уверенности в себе и любви».
В показе участвуют модельеры из Камеруна, Сенегала, Бурунди, Франции, США и других стран.
[Делия Ндугу, модельер из Камеруна]:
«В Африке большое культурное разнообразие, но это разнообразие должно нас объединять».
Модели демонстрируют наряды, созданные в разных стилях, но есть общая черта. В каждом творении отдана дань местным культурным традициям.
Конголезский дизайнер Чадрак Лумумба создал коллекцию под названием «Солнце».
[Чадрак Лумумба, модельер из ДР Конго]:
«Как бы долго не длилась ночь, солнце всегда восходит. Моя коллекция вдохновлена городом Гома и всем происходящим. Мы хотели с помощью нарядов передать радость и умиротворение. Хотим заставить мир улыбаться».
Показ мод в Гоме проходит девятый раз. Цель мероприятия – продвигать конголезскую культуру и помогать развитию индустрии моды.
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