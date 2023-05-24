Пёс Боби удерживает рекордный титул самой старой собаки в мире

Познакомьтесь с Боби. Это самая старая собака в мире. Недавно ей исполнился 31 год. По человеческим..

Познакомьтесь с Боби. Это самая старая собака в мире. Недавно ей исполнился 31 год. По человеческим меркам это 217 лет. Боби живёт в португальской деревне Конкейруш вместе со своим хозяином Леонелем и четырьмя кошками.

А ещё Боби – рекордсмен Книги Гиннесса. В прошлом году побил мировой рекорд среди собак-долгожителей. Более 80 лет он принадлежал австралийской пастушьей собаке по кличке Блуи. Она умерла в 1939 году, дожив до 29 лет.

Боби – чистокровный рафейру ду алентежу. Это португальская сторожевая собака. Обычно представители этой породы живут до 14 лет. Но мама Боби дожила до 18. А сам пёс и в свой 31 год чувствует себя прекрасно. Так в чём же секрет его долгожительства?

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Леонель считает, что в натуральной еде, свободе и в том, что Боби окружён любовью и заботой.

[Леонель Кошта, хозяин собаки]:

«Думаю, еда – важное условие, а также то, что его никогда не сажали на цепь или поводок. Он всегда жил на свободе. Здесь сельская местность, и он гулял по лесу, чувствуя свободу, которой у него не было бы в городе или квартире. И также думаю, что любовь, которую мы дарим ему всю жизнь, безусловно, помогла ему достичь долголетия».

У ветеринара Боби также есть объяснение.

[Сорайя Лопиш, ветеринар]: «У него нет тревог, он ведёт нормальную собачью жизнь. Боби может проводить время на свежем воздухе, ежедневно получает физическую нагрузку, и у него понимающий хозяин, который не причиняет ему беспокойства. Также Боби общается с другими животными».

Побив мировой рекорд, Боби прославился. К нему приезжали поклонники из Канады, США, Италии, Франции и даже Японии. Но для самого пса ничего не изменилось. Он просто доволен спокойной собачьей жизнью.

[Леонель Кошта, хозяин собаки]:

«Он по-прежнему гуляет и хорошо ест. У него прекрасный аппетит. Боби много играет с нашими кошками, так что я рад. Думаю, он по-своему счастлив, а, значит, и я тоже».

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