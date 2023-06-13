Турецкая компания из Стамбула нашла уникальный способ сохранить рисунки малышей. Идея принадлежит двум мамам с художественным образованием.
Ясемин Эрдин – художница и педагог, Озгюр Каравит – скульптор и ювелир.
Первую серебряную брошь «Бык» Озгюр сделала по рисунку своего сына. Это событие послужило толчком для создания компании. Новый бизнес направлен на то, чтобы показать детям важность их творчества для родителей.
«Мы считаем, что детские рисунки – это первозданный строительный камень детского творчества. Лучший способ поддержать их стремление творить – это любить, уважать и придавать значение их работам», – написано на сайте компании.
Детские рисунки превращают в различные аксессуары: серьги, ожерелья, броши, запонки и браслеты, а также в настольные дисплеи, закладки и брелоки.
В компании художницы работают вместе со своими мужьями. Уникальные украшения стали популярны во всём мире.
Детские каракули превратили в уникальные украшения
Турецкая компания из Стамбула нашла уникальный способ сохранить рисунки малышей. Идея принадлежит двум мамам с художественным образованием.