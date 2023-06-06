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Скелет спинозавра впервые выставили в музее Чикаго

Скелет спинозавра впервые выставили в музее Чикаго

Это крупнейший в мире хищный динозавр. Скелет спинозавра дебютировал в Чикаго. Филдовский музей стал единственным в..

Дата загрузки: 2023-06-07

Скелет спинозавра впервые выставили в музее Чикаго
Это крупнейший в мире хищный динозавр. Скелет спинозавра дебютировал в Чикаго.

Филдовский музей стал единственным в Западном полушарии, где выставили подобную археологическую находку.

[Бен Миллер, сотрудник музея]:
«Это просто большой, опасный и крутой динозавр. Вот почему он у нас стоит при входе в музей. Мы действительно хотели поразить людей миром природы, который существовал не сейчас, а 95 миллионов лет назад, когда это существо было живым».

Длина спинозавра от его крокодиловой морды до кончика веслообразного хвоста составляла около 14 метров.

[Джулиан Сиггерс, директор музея]:
«Этот динозавр выглядит очень странно. Когда его впервые нашли, палеонтологи спрашивали, что это за существо, что оно делает? Как оказалось, он был полуводным. Раньше он охотился на рыбу в реках».

[Бен Миллер, сотрудник музея]:
«Можно представить, что он был похож на огромного крокодила, который ловил рыбу в реке. Большую часть жизни он занимался именно этим».

Редкий слепок скелета сделали в Италии из окаменелостей, найденных в пустыне Сахара.

[8-летний посетитель музея]:
«Я подумал: «Ого!» Вот, что я подумал. В основном именно это. А потом я ещё подумал: «Я вижу настоящего динозавра прямо сейчас. Это новый динозавр!»»

[8-летняя посетительница музея]:
«Я очень люблю динозавров. Когда вырасту, хочу стать палеонтологом».

Скелет подвесили на высоте 3,5 метров, чтобы намекнуть на то, что этот динозавр большую часть времени проводил в воде.
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