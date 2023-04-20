Индия станет самой населённой страной мира к середине года. Она обгонит Китай почти на три миллиона..

ООН: Индия станет самой населённой к середине 2023 года

Индия станет самой населённой страной мира к середине года. Она обгонит Китай почти на три миллиона человек. Об этом говорит прогноз ООН.

К тому времени её население составит миллиард 428 миллионов, а в Китае будет миллиард 425 миллионов жителей.

На третьем месте с большим отрывом останутся США. Население страны – 340 миллионов человек.

Ранее эксперты прогнозировали, что Индия возглавит список уже к концу апреля. Однако теперь, похоже, срок немного сдвинули. Они говорят, что точную дату указать сложно из-за неопределённости данных из Индии и Китая.

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Так, индийское правительство в предыдущий раз проводило перепись в 2011 году. Следующая должна была пройти в 2021-м, однако её отложили из-за пандемии.

[Шартак Арора, житель Дели]:

«Перенаселённость – унизительный фактор для нашего субконтинента, поскольку природные ресурсы истощаются, а население увеличивается».

В целом население планеты составляет более восьми миллиардов человек. На Индию и Китай приходится около трети. При этом в Китае наблюдается резкий спад популяции. В прошлом году население страны впервые за 60 лет стало меньше, чем годом ранее. Ожидается, что этот демографический спад скажется на экономике всего мира.

Что касается Индии, то ежегодный прирост населения страны последние десять лет в среднем составлял 1,2%. В предыдущем десятилетии этот показатель находился на уровне 1,7%.

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