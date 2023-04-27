Врачи в австралийском буше вдохновляют коллег пойти по их стопам

Врач Брюс Чейтер всю свою жизнь успешно работал в буше, то есть в сельской местности Австралии...
Дата загрузки: 2023-04-28
[Брюс Чейтер, врач]:
«Я работаю уже 30 лет, чтобы доказать, что привлечь врачей в сельские районы возможно. Нужно вдохновить людей».
Впрочем, Брюс уже скоро уходит на пенсию. Теперь по его стопам идёт Элизабет Кларксон.
[Брюс Чейтер, врач]:
«У меня слёзы на глаза наворачиваются. Я очень горжусь Лиз, она поступает правильно».
Элизабет приехала в городок Теодор два года назад. Начала работать семейным врачом.
[Элизабет Кларксон, врач]:
«Для меня это будет непростая задача. Но я рада».
Женщина переехала сюда с мужем и годовалой дочерью.
[Элизабет Кларксон, врач]:
«Я действительно счастлива, что моя дочь растёт в этом очень хорошем и маленьком городе».
Брюс и Элизабет – единственные врачи в городе. При этом Чейтер считает, что для эффективной практики нужно как минимум три.
[Брюс Чейтер, врач]:
«Нужен нормальный отпуск».
Впрочем, даже два врача в небольшом городке – это невиданная роскошь для сельской местности Австралии.
Многим приходится преодолевать тысячи километров, чтобы получить медицинскую помощь.
[Мэтт Нейзл, Ассоциация сельских врачей Квинсленда]:
«Ситуацию можно значительно улучшить, если мы сможем сделать карьеру в сельской местности такой же привлекательной, как и другие профессии в медицине».
Между тем, Элизабет Кларксон надеется вдохновить других пойти по стопам доктора Брюса Чейтера и переехать на новое место работы в австралийский буш.
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