Врач Брюс Чейтер всю свою жизнь успешно работал в буше, то есть в сельской местности Австралии...

Врачи в австралийском буше вдохновляют коллег пойти по их стопам

[Брюс Чейтер, врач]:

«Я работаю уже 30 лет, чтобы доказать, что привлечь врачей в сельские районы возможно. Нужно вдохновить людей».

Врач Брюс Чейтер всю свою жизнь успешно работал в буше, то есть в сельской местности Австралии. Сегодня он хочет, чтобы другие делали то же самое.

Впрочем, Брюс уже скоро уходит на пенсию. Теперь по его стопам идёт Элизабет Кларксон.

[Брюс Чейтер, врач]:

«У меня слёзы на глаза наворачиваются. Я очень горжусь Лиз, она поступает правильно».

Элизабет приехала в городок Теодор два года назад. Начала работать семейным врачом.

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[Элизабет Кларксон, врач]:

«Для меня это будет непростая задача. Но я рада».

Женщина переехала сюда с мужем и годовалой дочерью.

[Элизабет Кларксон, врач]:

«Я действительно счастлива, что моя дочь растёт в этом очень хорошем и маленьком городе».

Брюс и Элизабет – единственные врачи в городе. При этом Чейтер считает, что для эффективной практики нужно как минимум три.

[Брюс Чейтер, врач]:

«Нужен нормальный отпуск».

Впрочем, даже два врача в небольшом городке – это невиданная роскошь для сельской местности Австралии.

Многим приходится преодолевать тысячи километров, чтобы получить медицинскую помощь.

[Мэтт Нейзл, Ассоциация сельских врачей Квинсленда]:

«Ситуацию можно значительно улучшить, если мы сможем сделать карьеру в сельской местности такой же привлекательной, как и другие профессии в медицине».

Между тем, Элизабет Кларксон надеется вдохновить других пойти по стопам доктора Брюса Чейтера и переехать на новое место работы в австралийский буш.

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