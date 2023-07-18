Британские актёры хотят поддержать американских и тоже выйти на стачки

Британский профсоюз актёров Equity заявил, что тоже планирует акции протеста по всей стране в поддержку стачек..

Британский профсоюз актёров Equity заявил, что тоже планирует акции протеста по всей стране в поддержку стачек в США. Он представляет около 50 тысяч работников индустрии кино и развлечений.

В Америке забастовку объявил ряд профильных профсоюзов, включая SAG-AFTRA – крупнейший в Голливуде. Он представляет 160 тысяч актёров кино и телевидения. Правление SAG-AFTRA единогласно согласилось на забастовку после того, как ему не удалось заключить сделку со студиями, включая Walt Disney и Netflix.

Актёры, заключившие контракты через Equity, пока ещё работают. Однако профсоюз полностью поддерживает стачку в США и хочет закрыть любые лазейки.

[Пол Флеминг, глава Equity]:

«Прежде всего, мы будем следить за тем, чтобы участники профсоюза не устраивались на работу во время забастовки. Мы остановим любое производство, которое будет стараться сменить местоположение, чтобы избежать забастовки. В ближайшие недели в Великобритании пройдут митинги и демонстрации».

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Тем временем британский Альянс продюсеров кино и телевидения заявил, что как организация в стачках участвовать не будет. При этом он ожидает, что его члены проявят личную солидарность с актёрами.

По словам замдиректора Альянса, пока ни одно независимое производство в Великобритании не пострадало. Однако, если забастовка продлится долго, будут последствия.

[Макс Рамни, замдиректора Альянса продюсеров кино и телевидения]:

«Будучи торговой организацией, мы не участвуем в такого рода действиях. Мы их лоббируем, но мы не бастуем. Полагаю, что если Equity обратится к определённой компании-члену с просьбой отпустить их актёров, чтобы проявить солидарность, продюсер, вероятно, с пониманием к этому отнесётся».

Отметим, что и SAG-AFTRA, и Гильдия сценаристов Америки, члены которой бастуют со 2 мая, требуют увеличения базовой заработной платы и бонусов в эпоху потокового телевидения. Они также добиваются гарантий того, что их работу не заменит искусственный интеллект.

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