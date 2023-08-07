Австралийский учитель спасает язык своего коренного народа, преподавая его в школе

Этот учитель встречает своих учеников словами «нгара юмби». Они отвечают – «нгара Кори». На местном языке..
Дата загрузки: 2023-08-07
На местном языке вакка-вакка это означает «доброе утро».
Ученики 3 и 4 классов этой небольшой школы в австралийском штате Квинсленд изучают язык коренных народов.
[Кори Аппо, учитель]:
«У меня всегда была сильная связь с моей культурой, особенно с танцами и пением».
Учитель Кори Аппо не имеет университетского образования. Однако его допустили к преподаванию в качестве исключения. Он носитель вымирающего языка. Таких в Австралии десятки. Из 250 существовавших ранее языков носители остались только у 40-ка. И их всё меньше.
[Престон Партер, директор школы]:
«Это историческое событие для нашего штата и нашей системы образования».
Эйдсволд – город к северо-западу от Брисбена. Многие его жители – потомки аборигенов. Они говорят, что уроки Аппо помогают сохранить местную культуру и историю.
[Дорис Бизли, старейшина общины]:
«С культурой приходит уважение, приходит понимание».
Пользу скоро получат ученики не только этой школы. Подобные уроки планируют ввести и в других учебных заведениях.
[Дорис Бизли, старейшина общины]:
«Он собирается создать другой мир. Всё будет по-другому».
Языки коренных народов преподаются в 44 государственных школах Австралии.
Есть ещё более 100 других школ, которые планируют преподавать язык аборигенов.
[Престон Партер, директор школы]:
«Я надеюсь, что со временем в школах возродят множество языков».
[Кори Аппо, учитель]:
«Мы можем использовать эти языки на улице, в футбольных играх и на мероприятиях».
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