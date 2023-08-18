Когда в Нью -Йорке становится слишком жарко, местные жители отправляются на многочисленные пляжи города. Но этим..

Жители Нью-Йорка с опаской ходят на пляжи после нападения акулы на женщину

[Вероника Анкум, местная жительница]:

«Да, я действительно переживаю за детей. Им нравится на пляже, так что я разрешаю им помочить ноги. Но теперь стало страшно. Нужно быть осторожными и не заходить в воду».

Когда в Нью -Йорке становится слишком жарко, местные жители отправляются на многочисленные пляжи города. Но этим летом они смотрят на волны с непривычной осторожностью… Недавно здесь акула впервые за десятилетия напала на женщину.

Полиция на пляже полуострова Рокавей, где произошло нападение акулы, использует дроны, чтобы следить за водным пространством. Как ожидается, это будут делать семь дней в неделю от восхода до заката солнца до конца лета. Спасатели тоже в полной готовности.

[Стэнли Угальде, местный житель]:

«Я вижу летающие дроны. Я слышу их, я вижу вертолёты. Они делают свою работу хорошо».

Морская хищница напала на 65-летнюю женщину, когда та купалась. Пострадавшая находится в тяжёлом, но стабильном состоянии в больнице.

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Учёные отмечают, что подобные нападения в этой местности чрезвычайно редки.

[Ханс Уолтерс, исследователь]:

«Нападения акул, встреча с акулами – в целом редкое явление. Случаи, когда люди получают травмы, ещё более редкие. На самом деле, это первый случай в городе Нью-Йорке более чем за 60 лет».

Впрочем, поведение акул может меняться. Так, в 2022 году в водах близ Нью-Йорка акул встречали восемь раз. А к июлю этого года их видели уже пять раз.

Некоторые эксперты предположили, что акулы переместились ближе к побережью в последний год, поскольку из-за теплеющего океана добычи стало больше на мелководье.

Впрочем, некоторые жители Нью-Йорка не сильно переживают.

[Кристи Барон, местная жительница]:

«Я не перестану заходить в воду из-за этого». [Орион Гордон, местный житель]:

«Нельзя позволять, чтобы подобные инциденты лишали тебя прекрасного дня на пляже».

Эксперты говорят, что стоит держаться подальше от тех мест, где чайки массово ныряют за рыбой. Туда также могут подплывать акулы.

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