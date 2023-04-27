Тысячи мигрантов из Венесуэлы пытаются попасть из Чили в Перу

Чрезвычайное положение объявлено в приграничных районах Перу из-за наплыва нелегальных мигрантов. Большинство людей пытается попасть на территорию страны из Чили через несколько КПП.

Беженцы утверждают, что они венесуэльцы, которые хотят вернуться домой. Просят просто пропустить их, чтобы они могли пешком пройти через территорию Перу.

Впрочем, власти Перу не радует факт пребывания на их территории незарегистрированных иностранных граждан. На КПП направили дополнительных пограничников и полицейских. Они пытаются сдержать поток людей.

Мигранты возмущены. Говорят, что им ничего не надо, кроме как дойти до своей страны.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[мигрантка из Венесуэлы]:

«Нам не надо хлеба с ветчиной, нам не нужен хлеб, не нужен сок. Мы просто хотим дойти до Венесуэлы. Пожалуйста, дайте нам пройти, у меня трое детей».

Как говорит президент Перу, чрезвычайное положение объявили в нескольких регионах, которые граничат с Чили, Эквадором, Колумбией, Бразилией и Боливией.

При этом о причине массовой миграции венесуэльских беженцев пока не сообщается.

[Дина Болуарте, президент Перу]:

«Эта мера позволит нам легализовать и выявлять нерезидентов, не имеющих документов, а также повысить надёжность иммиграционного контроля и рынка труда, избегая социальных проблем, таких как торговля людьми, трудовая эксплуатация и другие».

Согласно официальным данным, на севере Перу уже находится 300-400 тысяч венесуэльцев без документов, въехавших через Эквадор. При этом те мигранты, которые пытаются попасть сюда через южную границу с Чили, будут вынуждены пройти всю территорию не только Перу, но и Колумбии.

Короткая ссылка на эту страницу: