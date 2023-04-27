Сердечную аритмию хотят лечить радиацией

Желудочковая тахикардия – основная причина внезапной остановки сердца, от которой в США ежегодно умирает около 300..

Желудочковая тахикардия – основная причина внезапной остановки сердца, от которой в США ежегодно умирает около 300 000 человек.

Теперь американские исследователи впервые тщательно проверяют инновационный метод. Они хотят доказать, что однократная доза радиации может исправить это отклонение, и что она безопасна для большинства пациентов.

Обычно лучевую терапию применяют для лечения рака. Но теперь же её тестируют на больных с аритмией.

Джефф Бэкус уже перенёс операцию на сердце – так называемую катетерную абляцию. Она создаёт рубцовую ткань, которая блокирует неправильные сигналы в сердце, заставляя его биться правильно. Однако случился рецидив, тахикардия вернулась. Теперь он участвует в клинических испытаниях лучевой терапии. И пока чувствует себя хорошо.

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[Джефф Бэкус, пациент]:

«По крайней мере, мы пробуем что-то новое. Надеюсь, это сработает».

Перед процедурой нужно провести много тестов. Пациенты также надевают жилет с сотнями электродов для измерения электрической активности сердца.

[Филлип Кукулич, врач]:

«Всего за один или два удара мы можем составить карту электрической активности сердца и увидеть, где начинается эта аритмия».

Излучение направляется непосредственно на нездоровые клетки, избегая близлежащих тканей.

[Клиффорд Робинсон, онколог-радиолог]:

«Для большинства пациентов с раком лечение заключается в том, чтобы попытаться направить это сфокусированное излучение только на опухоль и минимизировать дозы на окружающие здоровые ткани, особенно на сердце».

Вообще при лучевой терапии, к примеру, опухолей в лёгких или молочной железе сердце стараются не задевать. Бывали случаи, когда после лечения онкологии у людей возникали проблемы с сердцем.

Однако, как выяснили позже, направленное излучение наоборот приводит к быстрому улучшению состояния пациентов-сердечников. При этом рубцовая ткань образуется гораздо быстрее, чем после операции. Учёные пока не могут объяснить, почему так происходит.

[Стейси Рентшлер, биолог]:

«Это действительно может омолаживать больные ткани, и это удивительно».

В предстоящих клинических испытаниях будут участвовать около 400 пациентов.

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