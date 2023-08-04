Более трёх лет назад в больнице Королевского колледжа Лондона пациентка Дагмар Тёрнер играла на скрипке, пока..

Как чувствует себя пациентка, которая три года назад играла на скрипке во время удаления опухоли в её мозгу

Более трёх лет назад в больнице Королевского колледжа Лондона пациентка Дагмар Тёрнер играла на скрипке, пока хирурги удаляли опухоль в её мозгу.

Всё это нужно было, чтобы задействовались области мозга, отвечающие за движения рук пациентки. Это помогло врачам случайно не повредить эти зоны.

Женщине сначала ввели анестезию, а когда началась самая ответственная фаза операции, её разбудили. Пока врачи работали, она исполняла Summertime Джорджа Гершвина.

Теперь Дагмар снова встретилась с своим хирургом. Они поделились воспоминаниями.

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[Кейюмарс Ашкан, нейрохирург]:

«Очевидно, что трудности были, и в основном нестандартные. Дагмар хотела сохранить навык игры на скрипке. Это самая мелкая моторика человека. Малейшая ошибка, малейшее повреждение мозга могло повлиять на эту способность. Поэтому всё должно было быть выполнено идеально».

Операция считается настолько уникальной, что в Хантерианском музее об истории хирургии выставлен специальный видеоэкран, показывающий кадры происходившего в операционной.

[Кейюмарс Ашкан, нейрохирург]:

«У неё была опухоль головного мозга, но она также хотела иметь возможность продолжать играть на скрипке, потому что музыка занимала центральное место в её жизни. Она сказала, что если после операции потеряет этот навык, то скорее вообще откажется от удаления опухоли».

За выступлением женщины во время операции наблюдало много людей. Однако Дагмар говорит, что не боится сцены.

[Дагмар Тёрнер, пациентка]:

«Профессор сказал мне: «Дагмар, ты знаешь, сколько людей сегодня будет смотреть эту операцию?» Я понятия не имела. Он сказал: «Может быть, 30, 35, 40, 45 человек». А, это довольно много. Он сказал: «Да, надо было продавать билеты»».

Спустя три года Дагмар всё ещё ходит на регулярные медицинские осмотры. Путь к выздоровлению оказался долгим.

[Дагмар Тёрнер, пациентка]:

«Я была в полном порядке сразу после операции, но через несколько недель после этого я как бы сорвалась со скалы и падала вниз».

Тёрнер играет в Симфоническом оркестре острова Уайт и в различных хоровых группах. После операции она уже успела выступить на крупных мероприятиях. Говорит, что нестандартная процедура того стоила.

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