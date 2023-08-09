Мужчина с синдромом Дауна пением скрашивает жизнь пожилых австралийцев

Много радостных минут несёт австралиец Николас жителям этого дома престарелых в Брисбене. Здесь он настоящая звезда...

Много радостных минут несёт австралиец Николас жителям этого дома престарелых в Брисбене. Здесь он настоящая звезда. Раз в неделю молодой человек приезжает хором спеть с бабушками и повеселить их зажигательными танцами.

У Николаса синдром Дауна. Два года назад он решил стать волонтёром и помогать пожилым. На собеседовании в координационном центре рассказал о любви к музыке.

[Вики Бавич, координатор волонтёров]:

«И я подумала, что здесь для него будет лучшее место».

Теперь для Николаса визит в дом престарелых – настоящий праздник.

[Николас Марган, волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Николас исполняет классические хиты, которые близки и понятны пожилым женщинам.

[Эльвира Дэвис, жительница дома престарелых]:

«Это было чудесно. Он прекрасно танцевал». [Эмилия Фулвуд, жительница дома престарелых]:

«Это тронуло моё сердце. Я чувствую, что он мне как сын». [Вики Бавич, координатор волонтёров]:

«Нам повезло, что он у нас есть».

Николас так прикипел душой к своим подопечным, что даже свой 27-й день рождения отметил в доме престарелых.

Ну а психологи отмечают, что для пожилых важно общаться с молодёжью. Это позволяет им чувствовать себя нужными.

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