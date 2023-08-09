Мужчина с синдромом Дауна пением скрашивает жизнь пожилых австралийцев

Много радостных минут несёт австралиец Николас жителям этого дома престарелых в Брисбене. Здесь он настоящая звезда...
Дата загрузки: 2023-08-09
У Николаса синдром Дауна. Два года назад он решил стать волонтёром и помогать пожилым. На собеседовании в координационном центре рассказал о любви к музыке.
[Вики Бавич, координатор волонтёров]:
«И я подумала, что здесь для него будет лучшее место».
Теперь для Николаса визит в дом престарелых – настоящий праздник.
[Николас Марган, волонтёр]:
«Музыка – часть моей жизни. А пение – мой внутренний мир. Когда пою, я счастлив».
Николас исполняет классические хиты, которые близки и понятны пожилым женщинам.
[Эльвира Дэвис, жительница дома престарелых]:
«Это было чудесно. Он прекрасно танцевал». [Эмилия Фулвуд, жительница дома престарелых]:
«Это тронуло моё сердце. Я чувствую, что он мне как сын». [Вики Бавич, координатор волонтёров]:
«Нам повезло, что он у нас есть».
Николас так прикипел душой к своим подопечным, что даже свой 27-й день рождения отметил в доме престарелых.
Ну а психологи отмечают, что для пожилых важно общаться с молодёжью. Это позволяет им чувствовать себя нужными.
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