Полнолуние и самоубийства: учёные из США доказали связь

В полнолуние склонность к самоубийствам у людей увеличивается. Теперь это доказали научно. Уже давно бытует мнение,..

В полнолуние склонность к самоубийствам у людей увеличивается. Теперь это доказали научно.

Уже давно бытует мнение, что в определённые дни месяца проблемы с психическим здоровьем усугубляются. Теперь это решили доказать на практике.

Учёные из Медицинской школы Университета Индианы проверили статистику за последние четыре года.

В итоге выяснили, что в неделю, которая выпадает на полнолуние, число самоубийств увеличивается.

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Если говорить в разрезе года, то пик приходится на сентябрь. А вот самое популярное время суток для сведения счетов с жизнью – 3-4 часа дня.

Впрочем, учёных интересовала не просто статистика, а ритмы биологических часов внутри человека, которые её подтверждают. Они пытались выяснить, как продолжительность дневного света регулирует эти часы и влияет на активность и ритмы бодрствования и сна.

Так, в неделю полнолуния ночная освещённость увеличивается. При этом осенью, по мере приближения зимы, день становится короче. Также в послеобеденное время света тоже становится меньше.

Все эти изменения могут повлиять на уязвимых людей и подтолкнуть к самоубийству.

[Александр Никулеску, профессор психиатрии]:

«Мы выявили, что некоторые гены, заложенные в наших биологических часах, которые стоят в основе светового регулирования и риска самоубийств, также играют роль при депрессии и алкоголизме».

Теперь исследователи говорят, что таких людей, особенно в полнолуние в сентябре и по вечерам, не стоит оставлять одних. Более того, их лучше помещать под наблюдение и даже госпитализировать, чтобы предотвратить трагедию.

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