Робот-хирург в виде щупальца преобразит операции по удалению раковых опухолей

В лаборатории Университета Лидса в Великобритании учёные экспериментируют с новым роботом-хирургом. Его задачей будет вырезать раковые..

В лаборатории Университета Лидса в Великобритании учёные экспериментируют с новым роботом-хирургом. Его задачей будет вырезать раковые клетки глубоко внутри тела без необходимости инвазивной хирургии.

Устройство представляет собой крошечный 2-миллиметровый магнитный катетер. Его направляют внутрь тела для проведения операции.

Он оснащён лазером и может проникнуть, например, глубоко в лёгкое без необходимости открытой операции. Это большой плюс, ведь после традиционного хирургического вмешательства требуется длительный период восстановления. Также существует больший риск инфицирования.

Научный руководитель проекта профессор Пьетро Валдастри отмечает, что разработка открывает двери в более точную индивидуальную хирургию, которую можно адаптировать под потребности каждого пациента.

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[Пьетро Валдастри, руководитель проекта]:

«Мы разработали маленькие двухмиллиметровые катетеры, которые могут перемещаться очень глубоко в тело, например, в периферийную область лёгких, также к основанию черепа, чтобы, например, удалять раковую опухоль».

Силиконовое щупальце мягкое и не повредит окружающие ткани. Разработчики отмечают, что наиболее эффективным робот будет именно в операциях на мозге и лёгких.

[Пьетро Валдастри, руководитель проекта]:

«Чем меньше диаметр, тем глубже мы можем проникнуть внутрь тела. Например, я упоминал бронхоскопию и возможность добраться до периферических отделов лёгких. Сегодня это невозможно, потому что устройства, используемые для таких операций, представляют собой гибкий бронхоскоп, который в основном имеет диаметр 4,5 миллиметра. Он ограничен первой секцией бронхиального дерева».

Вальдастри говорит, что его команда уже планирует начать первые испытания робота. Так, она нашла пять волонтёров в США. Операции проведут в уже в этом году в Университете Вандербильда в штате Теннеси.

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