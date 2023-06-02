Как бокс помогает австралийцам замедлить симптомы болезни Паркинсона

[Дэрил Кеннеди, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Что мы делаем? Сражаемся с болезнью Паркинсона!»

Житель австралийского Мельбурна Дэрил, возможно, не такой энергичный, как раньше. Но это не означает, что ему не нравятся физические упражнения.

[Дэрил Кеннеди, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Всегда приятно осознавать, что ты сделал что-то правильно, и ты чувствуешь, что всё ещё можешь что-то сделать».

В 2019 году, сразу после того как он вышел на пенсию, ему поставили неутешительный диагноз. Болезнь начала прогрессировать.

[Дэрил Кеннеди, пациент с болезнью Паркинсона]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Раньше Дэрил бегал марафоны. Теперь его главное испытание – завязать шнурки.

[Дэрил Кеннеди, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Иногда нужно уметь признавать, что ты чего-то не можешь».

Но мужчина не сдался. Он и ещё около 20 австралийцев с болезнью Паркинсона каждую неделю ходят в зал на тренировки по боксу.

Конечно, тут не проводят реальных боёв. Но занятия включают множество ударов руками и другие упражнения.

[Бруклин Бейкер, тренер]:

«Бокс даёт им контроль над своим телом».

Для замедления симптомов также советуют заниматься йогой, тай-цзи и танцами. Здесь же, помимо ударов, делают упражнения на равновесие, гибкость и даже мелкую моторику рук.

[Бруклин Бейкер, тренер]:

«Приходят они обычно понурыми, они немного подавлены после тяжёлого дня или недели. Но уходят с улыбкой и счастливыми».

Болезнь Паркинсона поражает 2-3% населения мира старше 65 лет. Но Дэрил не собирается опускать рук.

[Дэрил Кеннеди, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Никогда не сдавайся. Эта болезнь хочет забрать меня. Но без боя ей не удастся этого сделать».

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