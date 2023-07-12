Кошка-терапевт стала другом бывшему пограничнику с психической травмой

Австралиец Анторр привычно заказывает в кафе чашку кофе для себя и стакан молока для Разбойницы. Так..

Австралиец Анторр привычно заказывает в кафе чашку кофе для себя и стакан молока для Разбойницы. Так зовут кошку, которая недавно стала его неизменной спутницей.

Мужчина много лет был пограничником, а также работал в экстренных службах. В результате у него возникло посттравматическое расстройство.

[Анторр, владелец кошки]:

«Я был одним из тех, кто говорит: «Со мной такого никогда не случится. Я жизнерадостный и сильный».

Из-за психологической травмы Анторр стал необщительным, появилась агрессия. Врачи посоветовали завести кошку, но не простую. Разбойница – квалифицированный лекарь души. Она прошла обучение и знает, как поступать в разных ситуациях.

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[Анторр, владелец кошки]:

«Она даёт понять, когда я делаю что-то не совсем правильно. Ложится рядом и кладёт лапы мне на ногу, как это часто делают кошки, а потом требует внимания».

Специалисты говорят, что присутствие домашних животных помогает людям лучше контролировать эмоции.

[Ванесса Гамильтон, директор клиники Health to Health]:

«Человек уже не так остро чувствует одиночество. У него становится меньше плохих эмоций, меньше тревожности, и ослабевает депрессия».

Кошка нуждается в прогулках, поэтому Анторр стал чаще выходить на улицу. Разбойница также помогает ему более непринуждённо общаться с людьми. Теперь бывший пограничник всё больше верит в своё выздоровление.

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