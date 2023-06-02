В Тунисе люди с серьёзными болезнями страдают из-за дефицита лекарств

Тунисский студент Абдессалем Марауни на год оставил учёбу в университете лишь потому, что не может купить..

[Абдессалем Марауни, житель Туниса]:

«Для меня всё изменилось. Раньше я жил нормальной жизнью и учился. Но сейчас это невозможно. Задачи, которые были для меня простыми, теперь невыполнимы».

Тунисский студент Абдессалем Марауни на год оставил учёбу в университете лишь потому, что не может купить лекарства. У него больные глаза. Не закапав их, не выходит на улицу. Но капли купить сложно. В Тунисе критическая нехватка лекарств.

В аптеках исчезли сотни видов лекарств, включая важные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Также в дефиците лекарственные средства для анестезии.

В итоге людям приходится искать лекарства на чёрном рынке. Но там они стоят в три раза дороже, чем в аптеках. В таких критических условиях житель тунисской столицы Набиль Бухили по согласованию с врачами открыл пункт неофициального обмена медикаментами. Сюда приносят оставшиеся таблетки и другие лекарства те, кто уже закончил лечение. А нуждающиеся в лекарствах должны предоставить рецепт от врача и тогда могут бесплатно взять то, что им нужно.

[Наджия Гуадри, жительница Туниса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я уже неделю не принимала лекарств, только витамины, чтобы хоть как-то себя поддержать. У меня проблемы с щитовидной железой. Без лекарства я не могу нормально жить».

Нехватка медикаментов возникла в Тунисе на фоне экономического кризиса. В стране иссякают запасы иностранной валюты, поэтому периодически наступает дефицит хлеба, молочных продуктов и растительного масла.

Тунис импортирует все лекарства через государственную центральную аптеку. Та поставляет их в больницы и аптеки по всей стране. При этом цены на всё были довольно низкими, поскольку государство выделяло субсидии. Однако больницы надолго задерживают оплату счетов за лекарства. В итоге государственная аптека задолжала большую сумму иностранным компаниям.

[Науфель Амира, глава Аптечного синдиката Туниса]:

«Поэтому некоторые компании решили ограничить поставки лекарств в Тунис. Это негативно сказалось на рынке в целом и, в частности, на тунисских пациентах».

Тунис хочет получить помощь Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиарда долларов. Без неё он может объявить дефолт по суверенному долгу. Однако президент Каис Саид отказался исполнять ключевые условия сделки, поэтому переговоры с МВФ зашли в тупик.

Короткая ссылка на эту страницу: