Продажи книги Диккенса взлетели в старейшем книжном магазине Лондона из-за видео в соцсети

Добро пожаловать в Hatchards – старейший книжный магазин Лондона. Последние 10 лет Фрэнсис каждое утро открывает..

Добро пожаловать в Hatchards – старейший книжный магазин Лондона.

Последние 10 лет Фрэнсис каждое утро открывает двери в 9:30, пополняет полки и следит за продажами. Но этим летом ситуация изменилась.

[Фрэнсис Клевердон, менеджер магазина]:

«Всегда продаётся довольно много Диккенса, но внезапно «Повесть о двух городах» стала дико востребованной. За неделю продали 15 экземпляров».

«Повесть о двух городах», опубликованная в 1859 году, – самый известный исторический роман Чарльза Диккенса. Действие происходит в Париже и Лондоне. Книга рассказывает историю семьи на фоне Французской революции.

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Магазин обычно продаёт один экземпляр этой книги в неделю. Бум начался после того, как в соцсети коротких видео появились десятки видеороликов, где люди снимают себя, покупая эту повесть.

[Фрэнсис Клевердон, менеджер магазина]:

«Это началось в июле. И с тех пор роликов всё больше. Складывается впечатление, что это уже обязательная часть программы при посещении Лондона».

Всё началось с одного ролика, набравшего 800 тысяч просмотров. Похоже, он и задал тренд, в основном, среди американских туристов.

Но есть и другое объяснение: книга Диккенса, купленная в Hatchards, упоминается в другой книге из трилогии Кассандры Клэр «Адские механизмы». И именно поклонники бестселлера Клэр посещают Hatchards, чтобы пойти по пятам персонажей повести.

[покупательница]:

«Было интересно оказаться в том месте, где побывали некоторые из моих любимых вымышленных персонажей».

Трилогия «Адские механизмы» – это подростковая фантастика. Действие в книгах происходит в Лондоне викторианской эпохи. Клэр, которая не зарегистрирована в соцсети, не знала о видео своих поклонников. Говорит, что выбрала этот магазин, поскольку её дедушка часто её туда водил.

[Кассандра Клэр, писательница]:

«Поднимаешься по этим прекрасным извилистым ступеням, и появляется реальное ощущение того, что ты окружён историей книг».

Аналитики говорят, что в соцсети появилось #BookTok – книжное сообщество с более молодой аудиторией. 80% его читателей в США моложе 34 лет.

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