В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом

После пандемии COVID-19 в Японии наблюдается всплеск туризма. И в японском метро решили облегчить иностранным посетителям..

После пандемии COVID-19 в Японии наблюдается всплеск туризма. И в японском метро решили облегчить иностранным посетителям жизнь. На одной из станций появился дисплей с мгновенным переводом, который помогает пассажирам ориентироваться в одном из самых запутанных транспортных узлов Токио.

Устройство позволяет туристам разговаривать с дежурным по станции с помощью полупрозрачного экрана. С одной стороны отображается перевод на японском для работника, а с другой – на одном из 11 возможных языков для туриста. Список включает английский, французский, китайский и испанский.

[Кевин Кометто, студент из Италии]:

«Google Translate не всегда доступен, поскольку не везде есть Wi-Fi. Так намного быстрее, чем доставать телефон, вводить всё и показывать текст. Бывают недопонимания. А когда всё чётко на экране – это очень удобно».

Окно для перевода уже появилось на Сейбу-Синдзюку – конечной станции одной из центральных токийских линий, которой пользуется около 135 тысяч пассажиров в день.

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В Seibu Railway говорят, что устройство для перевода предназначено для помощи клиентам с более сложными вопросами, такими как направление или информация о достопримечательностях.

[Аяно Ядзима, сотрудница токийского метро]:

«Сейбу-Синдзюку – это конечная станция железной дороги Сейбу, поэтому ею пользуется множество иностранных путешественников. Вот почему мы начали использовать (дисплей) на этой станции».

Технологию три месяца будут тестировать. Если она окажется полезной, подобные дисплеи появятся и на других станциях.

В начале года устройство также тестировали в аэропорту Кансай в Осаке.

В прошлом месяце в Японию прибыло более двух миллионов посетителей. Это самое большое число с 2019 года.

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