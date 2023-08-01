Немецкий фермер создал удивительный лабиринт в честь 100-летия компании Disney

Гигантский лабиринт в виде Микки-Мауса и его подружки Минни появился на ферме на юге Германии. Прогулки..

Гигантский лабиринт в виде Микки-Мауса и его подружки Минни появился на ферме на юге Германии.

Прогулки по лабиринту среди подсолнухов превращаются в настоящий квест. Гостям выдают карты, по которым нужно найти спрятанные марки.

[гость парка развлечений]:

«Я уже бывал здесь. И мне нравится, что можно просто бегать повсюду и искать марки». [гость парка развлечений]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Этот мини-парк развлечений известен как «Лабиринт Уттинг». Фермер Улли Эрнст и его помощники создают лабиринты на полях с 99-го года. Это уже 25-е творение. В этом году оно посвящено 100-летию компании Disney.

[Улли Эрнст, создатель лабиринта]:

«В этом году 100 лет компании «Уолт Дисней». И мы решили сделать такой лабиринт, потому что это супер-юбилей. Теперь всё вращается вокруг Микки-Мауса и других персонажей, включая русалочку Ариэль».

Лабиринт проложен по полю площадью 3,2 квадратных километра. Всего здесь 360 тысяч растений, включая подсолнухи, кукурузу и мальву. Улли и его жена Коринн посадили их в мае. Им помогали 22 человека, в том числе студенты из Мюнхена.

[гостья парка развлечений]:

«Мы приезжаем сюда каждый год. Нам нравится, что лабиринты посвящены разным темам. Всегда появляется что-то новое, что можно исследовать. Детям нравится бегать, играть и что-нибудь находить. Это самое замечательное. Похоже на охоту за сокровищами».

Предыдущие лабиринты были посвящены разным знаменитостям, включая Леонардо да Винчи, Эйнштейна и Бетховена, а также разным частям света и разным странам.

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