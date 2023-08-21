В Варшаве пытаются заглянуть в прошлое города. Здесь во время реконструкции площади нашли остатки давно забытых..

Остатки довоенных улиц и зданий нашли во время реконструкции площади в Варшаве

В Варшаве пытаются заглянуть в прошлое города. Здесь во время реконструкции площади нашли остатки давно забытых улиц.

Над площадью возвышается Дворец культуры, построенный в 50-х годах прошлого века. А под землёй строители обнаружили фундаменты зданий, стоявших вдоль когда-то существовавшей тут улицы Золотая. Она была покрыта брусчаткой. По проезжей части курсировали трамваи.

Её остатки находились на глубине в полтора метра.

[Миколай Пьенкос, представитель Администрации улиц и дорог Варшавы]:

«Там, где мы стоим, перед Второй мировой войной было море жилых кварталов. Вся территория была плотно застроена домами. В этом районе было несколько десятков кварталов. Мы пытаемся найти их следы, которые спрятаны в земле. Фундаменты этих зданий находятся глубоко под площадью».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Также в районе новой площади сохранилась каменная платформа. С неё в послевоенной Варшаве наблюдали за военными парадами.

[Миколай Пьенкос, представитель Администрации улиц и дорог Варшавы]:

«Позади меня каменная платформа. Это ещё одна страница истории. Её построили на руинах довоенного города».

Под постаментом находятся полуразрушенные комнаты. В них во время массовых мероприятий в 50-х могли отдыхать высокопоставленные чиновники. А в 90-х годах эти помещения использовали как ночной клуб.

Площадь, которая находится недалеко от Центральной станции железнодорожного вокзала, будет отражать планировку старых улиц. Это будет зелёная зона с местами для отдыха. Открытие площади запланировано на следующий год.

При этом строительные работы и дальше будут вести под строгим наблюдением археологов. Ожидается, что в процессе будет сделано ещё много интересных находок.

Короткая ссылка на эту страницу: