Канада выслала китайского дипломата, которого обвинят в преследовании канадских политиков

Канада выслала проживающего в Торонто китайского дипломата Чжао Вэя. Ранее разведка обвинила его в попытке преследовать канадского депутата Майкла Чонга, критикующего отношение китайских властей к мусульманскому меньшинству уйгуров.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сказала, что её страна не потерпит иностранного вмешательства.

При этом высылка, скорее всего, обострит и без того напряжённые китайско-канадские отношения.

Посольство Китая в Оттаве уже выразило протест и пообещало ответные меры.

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Ещё в 2021 году разведка Канады подготовила отчёт о потенциальных угрозах в адрес члена парламента от консерваторов Майкла Чонга. Его подробности раскрылись только недавно, после публикаций в газетах Globe и Mail. В них говорится, что власти Китая искали информацию о Чонге и его семье в Китае.

Сам Чонг два года назад инициировал успешную программу, в рамках которой действия Пекина в отношении уйгурского меньшинства мусульман в регионе Синьцзян назвали геноцидом.

Политик говорит, что был сильно разочарован, узнав из газеты о потенциальной угрозе его семье в Гонконге. После выхода статей он также раскритиковал правительство Трюдо за бездействие и призвал изгнать Чжао Вэя.

[Майкл Чонг, теневой министр иностранных дел Канады]:

«Правительству не нужно было ждать два года, чтобы принять это решение, ведь ему стало известно, что члены палаты общин и их семьи стали мишенью со стороны граждан КНР, которых в Канаде считают дипломатами. Эксперты по безопасности годами твердили нам, что в Канаде нет единого инструмента для борьбы с иностранным вмешательством. Высылка дипломатов, занимающихся этой деятельностью, – это лишь один из инструментов».

Дипломатическая напряжённость между Канадой и Китаем обострилась после задержания исполнительного директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в 2018 году и последующего ареста Пекином двух канадцев по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в 2021 году.

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