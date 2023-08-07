Раненная черепаха получила новый панцирь, напечатанный на 3D-принтере

Во время пожара в 2016 году черепаха Фредди лишилась большей части панциря. Бразильские ветеринары из Сан-Паулу обратились к новым технологиям, чтобы ей помочь.





У черепахи осталось всего 25 процентов панциря. За создания нового взялась команда специалистов: дизайнеры, врачи и художник.



Графический дизайнер разработал дизайн панциря. За основу взяли фотографию здорового животного. Сделали 40 фотографий, затем создали в 3D-модель и загрузили данные на компьютер.





На настольном принтере распечатали четыре части. Модель создали из пластика на основе кукурузы. На печать каждой детали ушло 50 часов. Соединив их вместе, получили прочный панцирь. Художник его разрисовал. Теперь Фредди живёт в новом «доме», напечатанном на 3D-принтере.